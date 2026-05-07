셀트리온, 美 소화기학회서 '램시마SC' 임상 데이터 공개…"의료진 호평"

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日 임상 3상 및 사후 분석 결과 발표

올해 매출 1조원 돌파 전망

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 지난 2일부터 5일까지(현지시간) 미국 시카고에서 열린 '2026 미국소화기학회(DDW)'에 참가해 자가면역질환 치료제 'CT-P13 SC(램시마SC·미국 제품명 짐펜트라, 성분명 인플릭시맙)'의 제품 경쟁력을 다시 한번 입증했다고 7일 밝혔다.

DDW는 소화기학, 간장학, 내시경 등 소화기 질환 분야 세계 석학 1만3000명 이상이 참석하는 국제 학술대회로, 최신 임상 연구와 치료제 개발 동향 등을 공유하는 행사다.

DDW 2026 셀트리온 부스 [사진=셀트리온]

셀트리온은 이번 행사에서 단독 부스를 운영하며 브랜드 경쟁력을 알리는 한편, 2건의 포스터 발표와 심포지엄, 제품 설명회(Product Theater) 세션 등 다양한 학술·마케팅 활동을 진행했다.

학회 첫날에는 크론병 환자를 대상으로 일본에서 진행한 CT-P13 SC의 임상 3상 44주 결과가 처음 공개됐다. 연구 결과 기존 정맥주사(IV) 제형으로 임상적 관해에 도달한 환자들이 피하주사(SC) 제형으로 전환 투여한 이후에도 우수한 내약성과 안전성이 유지되는 것으로 나타났다.

셀트리온은 이를 통해 CT-P13 SC의 투약 편의성과 유효성, 안전성을 다시 한번 입증했다. 크론병 및 궤양성 대장염 환자를 대상으로 진행한 CT-P13 SC 글로벌 임상 3상의 102주 사후 분석(post-hoc) 결과도 공개됐다.

연구에서는 IV 치료 중단 후 최소 16주 이상 위약을 투여받은 환자군에 CT-P13 SC 240mg을 투여한 결과, 신속한 임상 반응 회복과 102주 시점까지의 유지 효과가 확인됐다. 이는 치료 공백이 발생한 환자에게 고농도 CT-P13 SC 투여가 효과적인 치료 전략이 될 수 있음을 시사한다.

이어 3일에는 '염증성 장질환(IBD)에서의 피하주사 치료: 근거, 환자 선정 및 결과 최적화를 위한 실질적 접근'을 주제로 심포지엄이 진행됐다.

해당 심포지엄은 셀트리온 후원으로 열린 평생 의학 교육(CME) 세션으로, 글로벌 IBD 전문가들이 최신 가이드라인과 실제 임상 데이터를 바탕으로 SC 제형 치료제 활용 방안을 논의했다.

학회 마지막 날에는 '짐펜트라의 이해: 궤양성 대장염 및 크론병 유지 요법에서 차별화된 치료를 제공하는 유일한 FDA 승인 피하주사형 인플릭시맙'을 주제로 제품 설명회가 열렸다. 셀트리온은 짐펜트라의 차별화된 치료 접근법을 집중 소개했다고 밝혔다.

셀트리온은 이번 연구 결과를 비롯한 다양한 임상 데이터가 CT-P13 SC의 처방 신뢰도를 높일 것으로 기대하고 있다.

CT-P13 SC는 축적된 임상 데이터를 바탕으로 지난해 글로벌 시장에서 전년 대비 약 40% 증가한 8394억원의 매출을 기록했다. 회사는 현재 성장세를 고려할 때 올해 연매출 1조원 돌파도 가능할 것으로 전망하고 있다.

유럽 주요 5개국(EU5)에서는 지난해 3분기 기준 시장 점유율 30%를 처음 돌파했으며, 미국에서도 짐펜트라가 올해 1월 기준 전년 동기 대비 약 3배(213%) 증가한 월간 처방량을 기록했다.

셀트리온 관계자는 "이번 DDW에서 CT-P13 SC의 치료 효능과 안전성을 다시 한번 입증하며 글로벌 의료진들의 신뢰를 현장에서 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 의료 현장의 수요를 반영한 임상 데이터를 지속 확보하고 차별화된 맞춤형 마케팅을 통해 글로벌 처방 성장세를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com