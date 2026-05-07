"파키스탄 '이란 진전' 전언이 트럼프 해방프로젝트 중단 이끌어"

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 선박 호송 작전 '프로젝트 프리덤(Project Freedom·해방 프로젝트)'을 중단한 배경에는 중재국 파키스탄이 전한 이란의 협상 진전 소식이 있었다고 CNN이 6일(현지시간) 보도했다.

백악관은 전날 파키스탄 측으로부터 이란이 미국과의 타협점을 향해 긍정적인 움직임을 보이고 있다는 피드백을 전달받았다고 행정부 관계자 2명이 알렸다. 이 전언이 트럼프 대통령이 협상 진전을 이유로 해방 프로젝트 중단을 발표하는 데 영향을 미쳤다는 설명이다.

다만 이들은 과거에도 협상이 막판에 결렬된 적이 있다며 신중한 입장을 유지했다.

CNN과 악시오스에 따르면 미국과 이란은 현재 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU) 체결을 논의 중이다. 14개항을 담은 한 쪽짜리 MOU에는 이란의 핵농축 일시 중단, 미국의 대이란 제재 해제, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄와 미국의 대이란 해상봉쇄의 점진적 해제 등이 포함된 것으로 전해졌다.

MOU로 협상의 기본 틀을 정한 뒤 30일간 추가 협상을 통해 최종 합의를 도출하는 방식이 논의되고 있다.

트럼프 대통령은 이날 PBS 인터뷰에서 합의안에 이란의 고농축 우라늄 비축분 미국 반출, 지하 핵시설 가동 중단, 미국의 대이란 제재 완화 등이 포함될 것이라고 밝혔다.

그는 "합의에 도달할 가능성이 매우 크다고 생각한다"며 다음 주 중국 방문(14~15일) 전에 이란과 합의가 "가능하다"고 말했다. 다만 "이전에도 그런 느낌이 들었던 적이 있어서 어떻게 될지 봐야 한다"고 신중한 입장도 내비쳤다.

미국 성조기와 이란 국기.[사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com