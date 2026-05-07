한화 건설부문, 1분기 영업익 172억...전년 동기比 32% 증가

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매출 5218억...전년 동기 대비 20% 감소

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 올해 1분기 한화 건설부문의 매출이 전년 동기보다 축소된 것으로 나타났다. 그러나 원가율 개선의 효과로 영업이익은 확대됐다.

7일 업계에 따르면 한화 건설부문은 올해 1분기 매출액 5218억원을 기록했다. 지난해 1분기(6536억원) 대비 20% 감소했다. 같은기간 영업이익은 130억원에서 172억원으로 32% 증가했다.

㈜한화 건설부문 CI

1분기 수주액은 4768억원으로 나타났다. 평택 지제역 공동주택(3119억원), 여의도 eDC 2차(1009억원) 등 건축·개발 부문에서 4604억원의 실적을 냈다. 춘천 하수처리장 도급 증액(141억원) 등을 포함해 인프라 부문 수주액은 164억원이다.

한화 건설부문은 올해 연간 수주 목표액으로 3조1000억원을 제시했다. 재건축·재개발 1조2000억원, 주택 9000억원, 데이터센터 3000억원 등 건축·개발 부문 2조3000억원이다. 철도·항만 2000억원, 환경 4000억원, 부지조성 1000억원 등 인프라 부문에서는 수주액 8000억원을 목표로 한다.

한화 건설부문 측은 "대형사업 준공에 따라 매출액이 감소했다"며 "원가율 개선에 따라 영업이익이 증가했다"고 설명했다. 또 "올해 이라크 비스마야 신도시 사업(BNCP)의 공사 재개가 예정돼 있다"고 덧붙였다.

blue99@newspim.com