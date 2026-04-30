[6·3 지선] 오세훈, 2호 공약 '마음체력'…"160억 투입해 시민 심리 지원 강화"

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장 후보가 30일 마음 체력 회복 서울 공약을 발표했다.
- 160억 원 투입해 전 시민 마음재건 프로젝트로 연 10만 명 상담 바우처 제공한다.
- 외로움안녕120 고도화와 마음편의점 확대, 청년 고립 프로젝트에 1090억 원 집중한다.
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24시간 상담 서비스·치유 공간 확충
50·60 중장년 남성 밀착 케어망 가동
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 30일 '삶의 질 특별시' 비전의 두 번째 공약으로 '마음 체력 회복 서울'을 발표했다. 앞서 1호 공약이 시민의 신체적 활력을 목표로 했다면, 2호 공약은 도시 시스템이 외로움과 고립을 직접 관리하는 '마음안전벨트' 구축을 통해 시민의 마음 체력을 보강하는 내용이다.
'마음 체력 회복 서울'은 고위험군에 국한됐던 심리상담의 문턱을 제거하고, 모든 시민이 혜택을 받을 수 있는 '전 시민 마음재건 프로젝트'를 가동한다. 총 160억 원을 투입해 연간 10만 명에게 민간 전문 심리 상담 바우처를 제공한다는 구상이다.
상담은 1인당 8회 지원되며, 경증 정신 문제가 중증으로 악화하기 전에 공공이 선제적으로 개입하는 체계도 갖춘다. 24시간 상담 서비스 '외로움 안녕 120'도 대폭 고도화된다.
오프라인 치유 거점도 대폭 확충될 예정이다. 성수동에는 서울숲 자원을 활용한 도심형 치유 공간인 '서울 잇다 플레이스'가 조성된다. 지난해 6만 명이 사용하고 91.3%의 만족도를 기록한 '마음편의점'은 모든 자치구에 설치되며, 1인 가구 밀집 지역에는 이동형 마음편의점을 운영해 심리 지원의 접근성을 극대화한다.
이와 관련, 서울시는 2024년 '외로움 없는 서울' 정책을 바탕으로 '하드웨어', '소프트웨어'를 넘어 '하트웨어' 구축에 속도를 더한다는 계획이다. 지난해 4월부터 운영된 '외로움안녕120' 상담 서비스는 총 4만 건의 상담을 제공했다.
어르신들을 대상으로는 '손목닥터 9988' 프로그램과 연계된 '브레인핏 45' 모바일 앱이 도입돼 인지훈련과 걷기 미션 등이 제공된다. 또 경로당과 복지관에서는 '치매 조기 검진의 달'을 운영하며, 무료 치매 선별 검사와 맞춤형 상담을 통해 치매를 조기에 예방할 예정이다.
사회적 고립 위험이 큰 50·60대 중장년 남성을 위한 밀착 케어망도 가동된다. 행정 데이터를 활용해 위기 가구를 조기에 발굴하고, AI와 카카오톡을 결합한 '안부 확인 시스템'을 구축할 예정이다. 영국의 '맨즈 쉐드' 모델을 참고해 목공 활동 등 정서적 회복을 지원하는 커뮤니티 공간도 신설한다.
2024년 기준 영국 내 1100여 개소가 운영되며 3만3000여 명이 이용 중인 '맨즈 쉐드'는 은퇴 남성들이 목공이나 수리 작업을 매개로 자연스럽게 소통하며 정서적 회복을 돕는 모델이다.
미래 세대를 위한 '고립·은둔 청년 프로젝트'에는 2030년까지 1090억 원을 집중 투입한다. 전담 의료센터인 '청년 마음클리닉'을 신설하고 가족 지원을 위한 '가족지원 리빙랩'도 운영된다.
오세훈 후보는 "누구도 외롭게 두지 않는 것이 '삶의 질 특별시' 서울의 기본"이라며 "서울이 시민의 삶을 지탱하는 가장 단단한 '마음의 안전벨트'가 되도록 만들겠다"고 밝혔다.
kh99@newspim.com