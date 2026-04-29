[6·3 지선] 오세훈, '쌍리단길' 찾아 민생 현안 청취…"주거환경 개선 추진"

도봉구 소상공인·주민 목소리 경청

"고물가 속 소상공인 세심히 지원"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 29일 오전 도봉구 쌍문역 인근 '쌍리단길' 상권 현장을 방문해 소상공인과 지역 주민들의 목소리에 귀 기울였다. 이날 방문에는 지역구 국회의원이자 선대위 상임선대위원장인 김재섭 의원이 동행했다.

이번 행보는 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 민생 현장의 의견을 직접 듣고 정책적 대안을 모색하기 위해 마련됐다.

오 후보는 분식집, 의상실, 제과점 등을 차례로 찾으며 상인들이 경영 과정에서 겪는 고충을 세심하게 살폈다. 서울시 자영업 지원 사업을 통해 경영 위기를 극복한 식당 등을 방문해 창업 과정과 사후 관리 현황을 점검하며 현장의 목소리를 경청했다.

상권 일대를 이동하는 과정에서 시민들은 낙후된 주거 환경에 대한 불편을 호소하며 오 후보에게 재개발을 적극적으로 추진해달라고 요청했다. 오 후보는 시민들의 말에 귀 기울이며, 정비사업 추진을 통한 주거 복지 향상과 지역 균형 발전 의지를 밝히고 관련 정책을 세밀하게 검토하겠다고 화답했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 29일 오전 도봉구 쌍문동 쌍리단길과 쌍문시장을 찾아 '오세훈과 함께 걸어요' 행사중 상인과 하이파이브를 하고 있다. 2026.04.29 yym58@newspim.com

서울시는 지난 2월 고물가·고환율 등 복합 위기 속에 소상공인을 보호하기 위해 '민생경제 활력 더보탬' 프로젝트를 발표하고 이를 지속적으로 추진한 바 있다.

시는 2조7000억 원 규모의 장기 저리 정책자금을 공급하며 소상공인의 금융 부담을 완화하고 있다. 또 위기 징후를 미리 파악해 지원하는 선제적 경영개선 시스템을 구축하고 맞춤형 컨설팅과 솔루션 비용도 지원 중이다.

소상공인의 자생력을 키우기 위한 디지털 전환 사업도 확대 시행하고 있다. 중장년층 상인을 대상으로도 SNS 활용과 스마트 스토어 개설을 돕는 지원 규모를 올해 500명으로 늘렸다. 오 후보는 현장에서 상인들이 체감하는 정책의 실효성을 확인하고 상권 활성화를 위한 행정적 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다.

오 후보는 "고물가 위기 속에 소상공인과 골목상권이 겪는 절박함을 세심하게 챙기겠다"며 "현장에서 진짜 필요한 것이 무엇인지 끊임없이 소통하며 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어내겠다"고 강조했다.

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