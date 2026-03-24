오세훈, 숭실대 찾아 청년 정책 공유…"주거 안정 대책 속도"

'서울 청년정책 꿀팁버스' 현장 소통

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 서울시장은 24일 숭실대학교 학생회관을 방문해 대학생들과 식사를 나누고 그들의 고민을 청취했다. 더불어 '서울 청년정책 꿀팁버스' 부스에서 청년들과 직접 상담하며 소통했다.

'서울 청년정책 꿀팁버스'는 서울 내 대학 캠퍼스를 찾아가 청년 주거지원 정책 상담·취업 관련 컨설팅을 제공하는 현장 소통 프로그램이다.

오 시장은 숭실대 학생 10여 명과 둘러앉아 주거, 취업, 학업 등 그들의 주요 관심사와 애로사항을 들었다. 서울시의 다양한 청년 정책도 공유했다.

오세훈 서울시장이 24일 숭실대학교 학생회관 식당에서 학생들과 함께 식사하며 청년들의 고민을 청취하고 있다. [사진=서울시]

오 시장은 "대학생 때부터 취업 준비기까지 '주거'가 가장 큰 부담일 수밖에 없는 만큼 서울시가 청년안심주택, 청년 월세와 부동산 중개료·이사비 등을 다방면으로 지원하고 있다"며 "신입생을 위한 '새싹원룸', 서울 이주 청년을 위한 '청년 공유주택' 등 최근 발표한 청년 주거안정 대책을 빠르게 추진해 나가겠다"고 말했다.

함께 식사한 한 학생은 "다달이 자취방 월세를 내다보면 '고연 내 집을 마련할 수 있을까' 막연히 불안했는데 오늘 시장님과 대화하면서 다양한 주거 정책들을 알게 돼 희망을 가져도 되겠다고 생각했다"며 "앞으로도 서울시 청년 주거 정책에 관심을 갖고 꾸준히 도전해 볼 것"이라고 밝혔다.

이어 오 시장은 '꿀팁버스'의 취업 컨설팅 부스를 이용하는 청년들과 만나 응원과 격려를 전했다. 그는 "진로 탐색부터 능력 강화, 실무 경험까지 체계적으로 지원하는 '서울 영커리언스'를 비롯해 취업 지원 프로그램의 폭을 넓혀 나갈 것이며, 필요한 시기에 유용하게 활용할 수 있도록 정책 접근성을 계속 높여 나가겠다"고 강조했다.

서울시는 2030년까지 연간 1만6000명의 청년을 위한 취업·일 경험을 지원하는 '서울 영커리언스', 연 1만 명 인공지능(AI) 인재 양성을 목표로 하는 '청년취업사관학교', 7만4000호 청년 주택을 공급하는 '더드림집+'와 같은 주거안정 대책, 금융교육·상담을 제공하는 '영테크' 등의 다양한 사업을 진행하고 있다.

kh99@newspim.com