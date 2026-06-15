경찰, 옆집 여성 속옷 훔친 의대생 구속영장 신청

AI 핵심 요약beta
- 20대 남성 대학생 A씨가 15일 주거침입·절도 혐의로 구속심사를 받았다
- A씨는 13일 옆집 여성 도어록 비밀번호를 외워 침입해 세탁물 뒤지다 현행범 체포됐다
- 경찰은 A씨 주거지 쓰레기에서 추가 속옷·양말을 확보하고 범행 동기와 경위를 조사 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 여성 혼자 사는 옆집 도어록(전자감금장치) 비밀번호를 외웠다가 침입해 속옷을 훔친 혐의를 받는 20대 대학생이 구속 심사를 받는다.
15일 경찰에 따르면 서울 동작경찰서는 주거침입 및 절도 혐의를 받는 20대 남성 A씨에 대해 전날 구속영장을 신청했다. A씨는 이날 오후 3시 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받는다.
A씨는 지난 13일 오전 9시25분쯤 옆집 여성 B씨 집에 침입해 세탁물을 뒤지다가 이를 목격한 B씨의 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다. A씨는 B씨가 입력하는 도어록 비밀번호를 외운 뒤 침입한 것으로 조사됐다.
경찰은 A씨가 버린 쓰레기봉투에서 피해자와 다른 여성 소유로 추정되는 속옷·양말 등을 추가로 확보했다. A씨는 경찰 조사에서 훔친 것 이외의 의류는 전 애인에게 받은 것이라고 주장한 것으로 알려졌다. A씨는 서울지역 의과대학에 재학 중인 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 동기와 경위를 조사하고 있다.
jason14@newspim.com