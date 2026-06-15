李대통령 "남북 대화 재개 최선…평화공존 노력 멈추지 않을 것"

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6·15 남북공동선언 26주년

강훈식 대통령비서실장 대독

"한 때 어려움에 포기할 순 없다"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 유럽 순방 중인 이재명 대통령은 15일 6·15 남북정상회담 26주년을 맞아 "국민주권정부는 한반도 평화와 공존을 위한 노력을 멈추지 않겠다"며 "26년 전 남북이 그랬던 것처럼 다시 마주 앉아 대화를 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 연세대 김대중도서관 컨벤션홀에서 열린 기념식에서 강훈식 대통령 비서실장이 대독한 서면 축사를 통해 이같이 말했다.

교황청을 공식 방문 중인 이재명 대통령이 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성바오로 대성당에서 평화와 연대를 위한 특별미사에서 기념연설을 통해 한반도의 지속가능한 평화체제 구축을 강조하고 있다. [사진=청와대]

◆"한 때 어려움에 실망하거나 주저 앉아 포기할 순 없다"

이 대통령은 "6·15 남북정상회담과 남북공동선언은 한반도 평화공존의 출발점이었다"며 "상대방에 대한 이해와 존중을 바탕으로 교류와 협력을 통해 남북관계 발전과 평화통일을 이루어 나가자는 소중한 약속이었다"고 강조했다.

이 대통령은 "비록 그 약속이 온전히 이행되고 있지 못하지만 우리는 그 길을 포기할 수 없다"며 "평화공존이야말로 남북 모두가 상생 번영할 수 있는 유일한 방안이기 때문"이라고 말했다.

이 대통령은 "국민주권정부는 6·15 남북공동선언의 정신을 말이 아닌 행동으로 이어가고 있다"며 "정부 출범 이후 대북 확성기 방송을 중단시켰고 민간단체 대북전단 살포 중단을 이끌어냈다"고 강조했다.

이 대통령은 "'북한의 체제를 존중하고 흡수통일을 추구하지 않으며 일체의 적대행위를 하지 않는다'는 3원칙을 발표해 한반도 긴장 완화와 평화 공존의 기초를 마련하고 남북 관계를 진전시키기 위해 노력했다"고 설명했다.

이 대통령은 "대화와 협력을 재개하기 위한 정부의 노력에도 불구하고 남북 대화의 문은 쉽사리 열리지 않고 있다는 점을 겸허히 인정한다"면서도 "한 때의 어려움에 실망하거나 주저 앉아 포기할 수는 없다"고 강조했다.

교황청을 공식 방문 중인 이재명 대통령이 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성바오로 대성당에서 열린 평화와 연대를 위한 특별미사에 참석해 기념연설을 하고 있다. [사진=청와대]

◆조정식 의장·김민석 총리·정청래 민주당 대표 참석

특히 "비록 잠시 부침이 있을지언정 우리가 함께 지혜를 모은다면 슬기롭게 풀어갈 수 있을 것"이라며 "한반도의 평화는 남북은 물론 동북아시아와 전 세계에도 공통의 이익"이라고 말했다.

이 대통령은 "한반도를 둘러싼 국제정세의 변화를 한반도 공동번영의 새로운 기회로 만들어 나가야 한다"며 "소통과 공존, 협력을 위한 노력을 멈추지 않겠다"고 다짐했다.

이 대통령은 "여기에 계신 모든 분들께서 한반도 평화공존을 위한 발걸음에 든든한 동반자가 되어주시길 부탁드린다"고 당부했다.

이날 기념식은 김성재 김대중평화센터 이사장과 박명림 연세대 김대중도서관장, 권노갑 김대중재단 이사장, 조정식 국회의장, 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표 등이 참석한 가운데 진행됐다.

the13ook@newspim.com