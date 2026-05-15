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[뉴스분석] "北에 압박 빌미 안 주는 것도 평화공존"…北 축구단 방남에 정동영 선택 주목

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  • 양무진 북한대학원대 교수는 15일 정동영 통일부 장관의 북한 여자축구단 경기 관람 검토에 정치적 파장을 우려했다고 했다
  • 국제사회에는 평화 공존 노력으로 비칠 수 있지만 국내 선거용 논란과 북한의 '스포츠 정치 이용' 비판 빌미가 될 수 있다고 했다
  • 전문가들은 장관 관람 대신 북한 선수단 안전·편의 보장이 평화공존에 더 도움이 되며, 내고향여자축구단 방남도 교류보다 명분·실리 추구로 봐야 한다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

양무진 "관람 자체 문제 없어도 北이 정치적 접근이라 비판 가능"
홍민 "클럽 축구단 방남…국가 간 메시지 교환으로 보기 어려워"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 양무진 북한대학원대학교 교수가 15일 정동영 통일부 장관의 북한 여자축구단 경기 관람 검토에 대해 "관람 대신 북한 선수단의 안전과 편의를 보장해 북한에 압박의 빌미를 주지 않는 것만으로도 평화공존에 도움이 된다"고 진단했다.

정 장관의 경기 관람이 국제사회에는 남북 평화공존을 위한 노력으로 비칠 수 있다. 하지만 국내에서는 정치적 활용 논란으로 이어지고 북한에는 스포츠를 정치적으로 이용한다는 비판의 빌미가 될 수 있다는 이유에서다.

북한 내고향여자축구단은 오는 17일 인천국제공항으로 입국해 오는 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 수원FC 위민과 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전을 치른다. 정 장관은 해당 경기 직접 관람을 검토하고 있다.

정동영 통일부 장관이 지난달 20일 서울 종로구 정부서울청사에 들어서며 도어스태핑을 갖고 최근 북한 '핵시설' 발언에 대한 입장을 밝히고 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆ "장관 관람, 北에 정치적 해석 빌미 줄 수도"

양 교수는 정 장관의 경기 관람 자체가 부적절한 것은 아니라고 봤다. 그는 "이재명 정부의 대북정책이 평화공존과 공동성장이고, 그 주무 장관이 통일부 장관인 만큼 경기장에 관람하는 것 자체에 특별한 문제점은 없다"고 판단했다.

다만 양 교수는 장관 관람을 둘러싼 시선이 국제사회, 국내 여론, 북한에 따라 다를 수 있다고 분석했다. 그는 "국제사회 입장에서는 한국이 어려운 시기에도 남북 평화공존을 위해 노력하고 있다고 볼 수 있다"면서도 "국내에서는 지방선거 기간인 만큼 선거에 이용하는 것 아니냐는 비판적 시선도 있을 수 있다"고 진단했다.

양 교수는 장관의 현장 방문이 북한에 비판의 빌미를 줄 수 있다고 지적하기도 했다. 그는 "북한 입장에서는 '한국이 스포츠를 정치적으로 접근하고 있다'고 압박할 수 있고, 더 나아가 한국에 대한 스포츠 교류를 제한하겠다고 할 수도 있다"고 우려를 표했다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 "체육상 관계자나 고위층이 동행했다면 이야기가 달라질 수 있지만, 지금은 축구단 관련 인물들만 온 것"이라며 "장관 참관 자체가 국가 대 국가의 메시지 교환 창구로서 의미를 갖는다고 보기는 어렵다"고 분석했다.

홍 선임연구위원은 "통일부가 일관되게 유화적 메시지를 보내는 것은 비적대 의사를 계속 보여주는 것으로, 향후 군사·외교적 측면에서 북한의 대남 적대성 표출을 조금 완화시키는 역할은 할 수 있다"고 내다봤다.

양 교수는 장관이 직접 관람하지 않더라도 정부가 할 수 있는 역할이 있다는 입장이다. 그는 "북한 여자축구 선수단이 한국에 와서 체류 기간 동안 불편이 없도록 최선을 다하는 것"이라며 "그것이 정부 당국자이자 통일부 장관으로서 한반도 평화공존에 간접적으로 기여하는 부분"이라고 말했다.

북한의 내고향여자축구단이 한국을 방문한다. [사진 = AFC]

◆ "北, 축구단 방남으로 명분·실리 챙겨" 

전문가들은 북한 내고향여자축구단의 방남 배경도 남북관계 개선 신호보다는 국제대회 참가에 따른 명분과 실리 차원에서 봐야 한다고 분석했다.

양 교수는 "김정은 국무위원장의 입장이 '적대적 두 국가'인데도 선수단을 보냈다는 것은 정치적 입장보다 다른 명분과 실리가 있기 때문"이라며 "명분은 아시아축구연맹 회원국으로서 의무사항 이행이고, 실리는 상금 확보와 체제 결속"이라고 봤다.

이어 "북한 입장에서 100만달러(약 15억원) 우승 상금은 작은 돈이 아니고, 축구단 입장에서는 1~2년 운영비와 맞먹을 수 있다"며 "여자축구에 대한 자신감 속에서 남북 대결에서 승리하고 우승까지 하면 체제 결속에도 도움이 될 수 있다"고 내다봤다.

홍 선임연구위원은 이번 내고향여자축구단의 방남으로 남북 간 대화나 교류가 복원될 가능성은 크지 않다고 예상했다.

그는 "신종 코로나바이러스 때문에 정체돼 있던 북한의 스포츠 대외 행보는 최근에 와서야 조금씩 개방의 물꼬를 트기 시작했다"며 "이번 대회 참가는 이를 활성화한다는 의미가 강하고, 그 자체가 교류나 대화 같은 방식으로 의미 있는 변화를 가져오기는 어렵다"고 전망했다.

hyun9@newspim.com

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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06
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이정후 '인사이드 더 파크 홈런' [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그 샌프란시스코의 이정후가 '절진 더비' 마지막 날 빅리그 데뷔 첫 인사이드 더 파크 홈런을 기록했다. 김혜성도 중요한 타점을 올리며 팀 승리에 기여했다.  LA다저스는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠전에서 5-2로 이겼다. 다저스는 지구 라이벌 샌프란시스코를 꺾고 4연전 시리즈에서 2연패 후 2연승을 거두고 균형을 맞췄다. 26승 18패로 샌디에이고(25승 18패)를 제치고 내셔널리그 서부지구 1위를 탈환했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 다저스와 원정 경기 5회초 인사이드 파크 홈런을 기록하고 포효하고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 다저스는 1회말 선두 타자로 나온 스미스가 랜던 룹의 4구째 싱커를 밀어쳐 우중간 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 스미스의 생애 첫 리드오프 홈런. 2회말 김혜성은 1사 2, 3루에서 첫 타석을 맞은 그는 룹의 초구 싱커를 노려 중전 적시타를 찍었다. 3루 주자 맥스 먼시가 홈을 밟으며 2-0이 됐다. 김혜성의 시즌 타점은 1개 늘었고, 타율도 0.268에서 0.274로 올라갔다. 두 번째 타석인 4회말 2사 2루 상황에서는 높은 패스트볼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 남겼다. 샌프란시스코 리드오프 이정후는 1회 첫 타석에서는 2루 땅볼로 김혜성에게 잡혔다. 3회 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했지만 후속 타선이 이어가지 못했다. [로스앤젤레스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성이 15일(한국시간) MLB 샌프란시스코와 홈 경기 2회말 적시타를 때리고 있다. 2026.5.15. psoq1337@newspim.com 팀이 0-2로 뒤진 5회초 2사 1루에서 이정후는 볼카운트 0-2에서 에밋 시핸의 94.8마일 포심을 밀어쳐 좌익선 쪽으로 날카로운 타구를 보냈다. 타구는 펜스를 맞고 굴절됐고, 좌익수 에르난데스가 처리 과정에서 공을 뒤로 흘렸다. 1루 주자가 먼저 홈을 밟는 동안 이정후는 2루, 3루를 거쳐 멈추지 않고 홈까지 질주했다. 헤드퍼스트 슬라이딩후 포효했다. 메이저리그 데뷔 이후 첫 인사이드 더 파크 홈런이자 시즌 3호 홈런이었다. 스코어는 단숨에 2-2. 다저스는 6회말 2사 2, 3루에서 김혜성 타석에서 대타 알렉스 콜이 투입됐다. 콜은 우전 적시타로 주자 두 명을 모두 불러들이며 4-2를 만들었다. 이어 미겔 로하스의 적시타까지 더해 점수는 5-2로 벌어졌다. 이정후는 8회초 무사 1루에서 알렉스 베시아와 9구 승부를 펼쳤지만 중견수 뜬공으로 잡혀 이날 3타수 1안타 2타점 1득점으로 타율은 0.267로 소폭 올랐다. psoq1337@newspim.com 2026-05-15 14:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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