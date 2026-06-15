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롯데바이오, '송도 시대' 본격화…상업화 물량 수주 물꼬 틀까

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  • 롯데바이오로직스가 송도 1공장 사용승인 신청하며 내년 상반기 가동을 목표로 CDMO 사업 본격화에 나섰다.
  • 송도 1공장 완공과 함께 본사 조직을 8월까지 송도로 이전해 생산·품질·사업개발 기능을 집적하고 고객 대응 속도를 높일 계획이다.
  • 시러큐스·송도 듀얼 사이트 전략과 잇단 위탁생산 계약을 바탕으로 상업화 물량 수주에 속도를 내 실적 개선과 중장기 성장 동력 확보에 주력하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1공장 조기 완공 후 사용승인 신청
고객사 현장 실사·수주 확대 기대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 롯데바이오로직스가 인천 송도 1공장 사용승인 절차에 돌입하며 송도 시대를 본격화한다. 승인이 완료되면 의약품 생산을 위한 준비에 착수할 전망이다. 내년 상반기 공장 가동이 목표인 가운데 상업화 물량 수주에 속도가 붙을지 주목된다.

25일 업계에 따르면 롯데바이오로직스는 최근 송도 바이오캠퍼스 1공장을 완공하고 인천경제자유구역청에 사용승인을 신청했다.

롯데바이오로직스 송도 바이오 플랜트 조감도 [사진=롯데바이오로직스]

롯데바이오로직스는 각 12만 리터의 생산 능력을 보유한 3개의 생산시설로 구성된 송도 바이오 캠퍼스 조성을 추진하고 있다. 송도 11공구 Ki20 블록(20만2285㎡)에 조성된 1공장은 12만 리터 규모의 항체의약품 생산시설이다. 회사가 앞서 인수한 미국 시러큐스 공장(4만 리터)을 포함하면 롯데바이오로직스의 전체 생산능력은 16만 리터 규모로 확대된다.

다만 이번 사용승인 신청이 곧바로 상업 생산으로 이어지진 않는다. 사용승인이 완료되면 생산시설을 실제 활용할 수 있는 단계에 진입하게 되며, 이후 의약품 생산을 위한 GMP(우수의약품 제조 및 품질관리 기준) 승인이 필요하다.

롯데바이오로직스 관계자는 "당초 올해 8월 준공 이후 GMP 승인 절차에 들어갈 계획이었는데 공장 완공 일정이 앞당겨지면서 사용승인 신청도 다소 빨라졌다"고 말했다.

공장 완공과 함께 롯데바이오로직스의 거점도 송도 중심으로 재편된다. 현재 잠실 등에 분산된 조직은 오는 8월 송도로 이전할 예정이다. 생산과 품질, 기술, 사업개발 등의 조직이 한 곳에 집결하면서 고객사 대응과 의사결정 속도가 높아질 것으로 보인다.

롯데바이오로직스는 송도로 출퇴근하는 임직원들의 편의를 위해 셔틀버스 운영도 확대할 방침이다. 기존 잠실 사무실은 송도 이전 이후에는 운영하지 않는다.

송도 1공장 완공은 롯데바이오로직스의 위탁개발생산(CDMO) 사업의 본격적인 실행 단계 진입으로 평가된다. 글로벌 제약사들이 실제 생산시설과 운영 체계를 직접 확인한 뒤 계약을 체결하기 때문에, 신규 고객사 확보의 기점이 될 수 있다.

롯데바이오로직스의 사업 성패는 상업화 물량 수주 여부에 달렸다. CDMO 사업은 대규모 설비 투자 이후 고객사 확보와 가동률 제고가 수익성을 결정한다. 이는 회사의 중장기 성장 동력을 가늠할 지표이기도 하다. 국내 CDMO 업계 선두주자인 삼성바이오로직스도 글로벌 제약사와의 상업화 물량 계약을 확대하며 안정적인 매출 기반을 갖췄다.

그동안 롯데바이오로직스는 수주 경쟁력을 높이기 위한 역량을 쌓아 왔다. 미국 시러큐스 공장에서 임상용 의약품 생산 경험을 축적하며 글로벌 품질 기준에 부합하는 제조 역량을 확보했고, 이를 바탕으로 송도 공장에서도 동일한 수준의 생산 서비스를 제공할 수 있을 것으로 보인다.

실제 수주 성과도 꾸준히 이어지고 있다. 지난달에는 영국 바이오기업 오티모 파마와 항체의약품 위탁생산 계약을 추가로 체결하며 고객사와의 견고한 파트너십을 입증했다. 이에 앞서 올 초에는 'JP모건 헬스케어 콘퍼런스'에서 일본 라쿠텐메디칼과 두경부암 치료제 위탁생산 계약을 체결했다. 해당 치료제는 일본에서 조건부 승인을 받았으며 미국과 대만 등에서 글로벌 임상 3상을 진행 중이다.

미국 시러큐스 공장과 송도 바이오캠퍼스의 '듀얼 사이트' 운영 전략이 고객사 확보에 유리하게 작용할 가능성도 제기된다. 시러큐스 공장이 항체의약품부터 항체약물접합체(ADC)까지 생산 가능한 CDMO 허브라면, 송도 바이오캠퍼스는 대량 생산 거점으로 상호 보완적 역할을 수행할 예정이다.

실적 개선을 위해서도 상업화 물량 수주는 과제로 꼽힌다. 롯데바이오로직스는 지난해 매출 1961억원 영업손실 1326억원을 기록했다. 부채총계는 1조768억원으로 전년(6305억원) 대비 69.6% 증가했다. 미국 시러큐스 공장 인수와 송도 공장 건설을 위해 롯데 그룹 차원에서도 1조원 이상이 투입된 상태다.

업계에서는 송도 1공장의 GMP 승인 절차 등이 마무리되면 글로벌 고객사들의 현장 실사와 계약 논의가 더욱 활발해질 것이라는 관측이 나온다.

롯데바이오로직스 관계자는 "송도 공장에서도 시러큐스 공장과 동일한 품질 수준의 생산 서비스를 제공할 수 있는 역량을 갖춘 만큼 향후 상업 생산 단계로의 연계와 신규 고객사 확보를 위해 노력하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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