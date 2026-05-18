롯데바이오로직스, 영국 오티모파마와 항체의약품 추가 수주 계약

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"상업화까지 장기 파트너십 기대"

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 롯데바이오로직스는 영국 바이오기업 오티모 파마(OTTIMO Pharma)와 항체의약품 위탁생산 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.

양사는 지난해 6월 항체의약품 위탁생산 계약을 체결한 바 있다. 이번 추가 계약에 따라 롯데바이오로직스는 미국 뉴욕주 시러큐스 바이오 캠퍼스에서 오티모 파마의 항체신약 'Jankistomig'의 원료의약품(DS) 생산을 맡게 된다.

[로고=롯데바이오로직스]

특히 이번 계약에는 원료의약품 생산뿐 아니라 공정 개발도 포함됐다. 단순 생산을 넘어 개발 단계까지 협력 범위가 확대됐다는 점에서 의미가 크다. 향후 상업화 생산까지 이어지는 장기적 파트너십으로 발전할 가능성도 높아졌다.

롯데바이오로직스는 시러큐스 바이오 캠퍼스를 기반으로 세포주 개발부터 대규모 위탁생산까지 CDMO(위탁개발생산) 서비스를 제공하고 있다. 올해 준공 예정인 송도 바이오 캠퍼스 1공장을 통해 북미와 아시아를 연결하는 '듀얼 사이트(Dual Site)' 생산 체계를 구축할 계획이다.

회사는 듀얼 사이트 생산 인프라를 기반으로 향후 오티모 파마의 임상 및 상업화 물량까지 안정적으로 지원할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

박제임스 롯데바이오로직스 대표이사는 "공정 개발부터 상업화 생산까지 아우르는 통합 CDMO 역량을 기반으로 오티모 파마의 성공적인 신약 개발을 적극 지원하겠다"며 "앞으로도 글로벌 시장에서 경쟁력 있고 신뢰받는 파트너로 자리매김해 나갈 것"이라고 말했다.

스펜서 피스크 오티모 파마 최고기술·품질책임자(CTQO)는 "롯데바이오로직스의 신속하고 안정적인 실행력은 당사의 임상시험을 업계 최고 수준의 속도로 진행하는 데 중요한 역할을 했다"며 "개발을 지속하는 과정에서 협력 관계를 더욱 확대하게 돼 기쁘다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com