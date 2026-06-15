李대통령, '6·3 지선 시위대' 행패에 "경찰에 엄중 수사 지시"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 15일 시위대 폭력으로 인한 민간인 피해에 엄정 수사를 경찰에 지시했다.
- 이 대통령은 시위대의 출입 제한·업무 방해와 공모자까지 엄중히 수사하라며 표현의 자유가 타인 권리를 침해해선 안 된다고 밝혔다.
- 이 대통령은 부정선거론을 퍼뜨리는 세력을 음모론 선동 세력으로 규정하고 국민 목소리를 모욕하는 반사회적 행태라고 비판했다.
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"출입 제한 행패 등 엄중 수사 지시"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 유럽 순방 중인 이재명 대통령이 15일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하는 시위대에 의한 민간인 피해가 계속되자 경찰에 엄중한 수사를 지시했다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "시위대는 의사 표현을 넘어 타인의 권리 침해가 없도록 자제해야 (한다)"라고 밝혔다.
이 대통령은 그러면서 "시위대의 민간인 출입 제한 행패 등 위력에 의한 업무 방해에 대해 행위자는 물론 공모자도 엄중 수사를 경찰에 지시했다"고 밝혔다.
이 대통령은 게시글에 시위대가 잠실 투표소 일대를 봉쇄해 체육단체 업무가 마비돼 펜싱을 비롯한 국가대표 선수들이 국제대회 출전을 못 할 위기에 처했다는 내용의 언론 보도를 공유했다.
지난 11일 대한체육회 산하 대한핸드볼협회와 대한펜싱협회, 대한수중핀수영협회 등 9개 단체는 기자회견을 열고 "우리의 일터를 돌려달라"며 "국위를 선양할 국제대회 출전 준비가 멈췄고 국가 자격시험도 치르지 못하고 있다"고 호소했다.
시위대는 이들 단체가 기자회견을 하는 도중에도 마이크 선을 뽑는 등 행사를 방해했다. 또 일부 시위대는 체육 단체 직원들을 쫓으며 위협하다 경찰에 제지당하기도 했다.
이 대통령은 지난 14일(현지시간) 이탈리아 현지에서 화상으로 37차 수석보좌관회의를 주재하면서도 일부 시위대가 부정선거론을 주장하는 것에 "터무니없는 음모론을 선동하는 세력들이 고개를 들고 있다"고 지적했다.
이 대통령은 "선거 결과 조작 등을 운운하며 부정선거론을 퍼뜨리는 것은 문제의 본질을 왜곡하고 국민의 귀한 목소리를 모욕하는 반사회적 행태"라고 비판했다.
pcjay@newspim.com