金총리, 광역단체장 당선자 만나 "지방주도 발전 이루자" 제안

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15일 광역단체장 당선자 오찬간담회 진행



[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 하반기 국토공간 대전환 주요 과제의 발표·추진을 앞두고 광역단체장 당선자들과 만나 "지역과 여야를 떠나 중앙과 지방이 함께 오랜 기간 굳어진 수도권 중심의 구조와 관성을 깨고 지방 주도 발전을 이루어 나가자"고 15일 제안했다.

김 총리는 이날 서울 삼청동 국무총리 서울공관에서 광역단체장 당선자 오찬간담회를 진행했다. 오찬간담회에는 박찬대 인천시장 당선인, 민형배 전남광주통합특별시장 당선인, 허태정 대전시장 당선인, 김상욱 울산시장 당선인, 추미애 경기도지사 당선인, 조상호 세종시장 당선인, 신용한 충북도지사 당선인, 이원택 전북도지사 당선인 위성곤 제주도지사 당선인 등이 자리했다.

김 총리는 광역단체장 당선자들에게 이재명 정부의 국토공간 대전환' 프로젝트 주요 내용을 설명했다. 그러면서 "중앙정부와 함께 풀어야 할 과제, 각 지역의 애로사항 등을 허심탄회하게 말씀해 달라"며 "지역별 인수위에서도 정부의 추진방향이 지역별 발전구상에 잘 반영되기를 바란다"고 당부했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 15일 서울 종로구 국무총리 공관에서 국토대전환 관련 광역단체장 당선자 간담회를 열고 당선인들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.15 gdlee@newspim.com

김 총리는 오찬간담회에 앞서 제3차 국토공간 대전환 범정부 추진협의회 회의도 열었다. 현장에는 15개 관계부처 장‧차관과 지방시대위원회가 참석했다.

김 총리는 "이제는 지방정부 새 파트너들과 국민이 체감할 수 있는 본격 실행 단계로 나아가야 할 시점"이라며 "국토공간 대전환은 수도권 일극 중심의 국토구조를 바꾸고 지역이 스스로 성장하고 정착할 수 있는 경제권·생활권의 기반을 만드는 국가전략 과제"라고 강조했다.

회의에서는 ▲국토공간 대전환 추진체계 및 관리계획 ▲5극 3특 성장엔진 7대 지원패키지 ▲초광역단위 국토계획 ▲교육·의료·문화 등 정주여건 개선방안이 논의됐다.

참석자들은 국토공간 대전환을 위한 협력체계 구축 방안, 5극 3특 성장엔진 중심 지원체계 연결성 강화, 거점 중심의 정주 여건 획기적 개선 방안 등에 대한 의견도 교환했다.

정부는 "국토공간 대전환 정책 실무추진단과 지방시대위원회를 중심으로 지방정부 및 관계부처와 지속적으로 소통하면서 보다 완성도 있고 실효성 있는 국토공간 대전환 추진방향을 마련해 나갈 계획이다"라고 밝혔다.

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