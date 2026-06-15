카카오, 삼성전자와 AI 해커톤 공동 개최

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양사 교육생 90명 참가, 민생 과제 해결 방안 경쟁

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오와 삼성전자가 AI 인재 앙성에 나섰다. 카카오와 삼성전자는 13~14일 경기도 용인시 카카오 AI캠퍼스에서 AI 해커톤 행사인 'SSAFY X Kakao tech bootcamp AI Hackathon'을 공동 개최했다.

이번 행사는 '카카오테크 부트캠프'와 '삼성 청년 SW·AI 아카데미(SSAFY)'를 연계한 첫 공동 행사다. 양사 교육생 중 예선을 거친 12개 팀 90여 명이 참가했다.

카카오와 삼성전자는 13~14일 경기도 용인시 카카오 AI캠퍼스에서 AI 해커톤 행사인 'SSAFY X Kakao tech bootcamp AI Hackathon'을 공동 개최했다. [사진= 카카오]

해커톤은 정부가 선정한 'AI 민생 10대 프로젝트'를 주제로 진행됐다. 참가자들은 소상공인 지원, 보이스피싱 대응, 아동·청소년 보호, 해양 위험 분석 등 민생 과제 중 하나를 선택해 2일간 AI 기술로 문제 해결 방안을 설계하고 서비스 프로토타입으로 구현했다.

경찰청, 법무부, 성평등가족부 등 정부 부처 관계자들이 멘토로 참여했으며 카카오 현업 개발자 특강도 마련됐다.

최종 심사 결과 5개 팀이 수상했다. 고용노동부 장관상은 해상 조난 상황에서 AI가 사고 현장을 분석해 해양경찰 구조를 돕는 서비스 'DRIFT'를 개발한 '골든타임' 팀이 차지했다.

카카오 대표이사상은 AI를 활용해 민원 접수 및 처리를 효율화하는 '민담' 서비스를 구현한 'SSAIKA' 팀이 수상했다. 삼성전자 대표이사상은 '언록', 대한상공회의소 회장상은 '땅콩', 한국전파진흥협회장상은 '카벤져스' 팀이 각각 수상했으며 총 1500만 원의 상금이 수여됐다.

카카오는 2022년 고용노동부 K-디지털 트레이닝 디지털 선도 아카데미 운영기관으로 선정된 이후 현재까지 총 660명의 기술 인재를 양성했다.

권대열 카카오 지속가능경영 총괄리더는 "이번 해커톤은 정부와 기업의 민관협력 우수 교육 사례를 넘어 민간기업들의 협력을 통해 교육 효과를 극대화 한 사례라는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 실전형 프로젝트와 협업 경험을 확대해 AI 시대에 필요한 인재 성장과 개발자 생태계 발전을 위한 지원을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

origin@newspim.com