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[종합] 카카오 노조, 창사 첫 파업 돌입… "29일 2차 '로그오프' 투쟁"

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  • 카카오 노동조합이 10일 창사 후 첫 부분파업을 실시해 경영진 사퇴와 성과급 기준 개선을 요구했다.
  • 파업에는 5개 법인 조합원 최대 1500명이 참여해 판교역부터 유스페이스까지 행진하며 보상 확대와 고용 보장을 촉구했다.
  • 노조는 29일 5개 법인 5000명 규모의 '로그 오프' 투쟁을 예고했고 사측은 서비스 차질 최소화와 노조와의 대화를 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

판교역 광장서 800여미터 행진하며 성과기준 개선 촉구
29일 조합원 연차 투쟁 계획...5개 법인 조합원 5000명

[판교=뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오 노동조합이 10일 창사 이래 처음으로 파업에 돌입했다. 판교역 광장부터 유스페이스 앞 광장까지 행진한 조합원들은 경영진 사퇴와 성과급 기준 개선을 촉구했다.

창사 첫 파업을 마친 카카오 노조는 이달 말 다시 파업에 돌입한다. 오는 29일 파업권을 획득한 5개 법인이 다시 '로그 오프' 투쟁에 돌입한다고 예고한 것이다. 조합원들이 연차를 사용해 업무에 참여하지 않는 이른바 '오프 투쟁'을 통해 또 사측에 대한 압박 수위를 높인다는 계획이다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 10일 오전 10시부터 오후 3시까지 부분 파업에 돌입했다. 파업에는 카카오 본사를 비롯해 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인 조합원들이 참여했다. 결의대회에 참여한 노조 조합원들이 H스퀘어 광장에 모여 '임을 위한 행진곡'을 부르고 있다. [사진= 정승원 기자]

◆ 카카오 노조, 판교역부터 행진...오프 직원 1500명 추정

이날 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 10일 오전 10시부터 부분 파업에 돌입했다. 성과급 지급 기준에 대해 노사 이견을 줄이지 못해 파업에 돌입한 것이다.

카카오 노조에 따르면 이번 파업에는 파업권을 획득한 5개 법인(카카오, 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈) 조합원이 참여했다. 카카오 본사 노조를 기준으 파업에 동참해 연차를 사용한 일명 오프 인원은 1000명, 5개 계열사 기준으로는 1500명인 것으로 전해졌다.

이들은 각사 상황에 따라 4시간 파업 또는 2시간 파업에 동참했다.

노조는 오전 11시 30분 경기도 성남시 판교역 광장에 모여들었고 정오부터는 행진을 시작했다. 노조 추산으로 판교역 광장에는 800여명이 모였다. 

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 10일 오전 10시부터 오후 3시까지 부분 파업에 돌입했다. 파업에는 카카오 본사를 비롯해 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인 조합원들이 참여했다. 판교역 결의대회에 참여한 노조 조합원들이 행진하고 있다. [사진= 정승원 기자]

판교역 광장에서 시작된 행진은 화섬노조 지회가 있는 엔씨, 웹젠 등의 건물을 거쳐 800여미터 떨어진 유스페이스 광장까지 이어졌다.

시위대는 '무책임한 경영진은 퇴진하라'는 현수막을 앞세워 행진했다. 행진에 참여한 조합원들도 '고용안정 쟁취! 무책임한 경영진 퇴진!', '카카오 파업 승리로 공동교섭 쟁취하자'라고 쓰여진 피켓을 들고 함께 했다.

점심 시간에 맞춰 진행된 행진인 만큼 판교역 인근의 기업에 근무하며 점심식사를 하러 나온 시민들도 시위에 관심을 보였다.

전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 10일 오전 10시부터 오후 3시까지 부분 파업에 돌입했다. 파업에는 카카오 본사를 비롯해 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인 조합원들이 참여했다. 판교역 결의대회에 참여한 노조 조합원들이 행진하고 있다. [사진= 정승원 기자]

노조는 지난해 성과에 대한 보상 확대를 요구했다. 영업이익과 연동된 성과급 지급과 함께 양도제한조건부주식(RSU)을 성과급 산정에서 제외해야 한다고 주장했다. 특히 공정한 성과 배분과 함께 고용 보장이 이뤄져야 한다고 강조했다.

한편 카카오 측은 이날 부분 파업으로 서비스 차질이 발생하지 않도록 대응했다. 카카오 관계자는 "안정적 서비스 운영과 고객 영향 최소화를 위해 실시간 대응 체계를 가동하고 있다"라며 "조속한 합의를 위해 지속적으로 노조와 대화하며 협의해나갈 예정"이라고 밝혔다.

서승욱 카카오지회 지회장이 10일 경기도 성남시 분당구의 유스페이스 앞에서 집회를 마치고 취재진의 질의에 답하고 있다. [사진= 정승원 기자]

◆ 29일 다시 파업...5개 법인서 '로그 오프' 투쟁

이날 카카오 노조는 오는 29일 파업권을 획득한 5개 법인에서 연차를 사용해 업무를 하지 않는 일명 '로그 오프' 투쟁에 돌입한다고 밝혔다.

카카오 노조에 따르면 5개 법인 노조의 조합원은 5000명 수준이다. 이들 노조원이 일제히 연차, 즉 오프를 사용해 사측을 압박한다는 계획이다. 이날은 별도의 집회 없이 조합원들이 로그 오프 투쟁에 집중한다는 방침이다.

서승욱 카카오지회 지회장은 이날 결의대회를 마치고 취재진과의 질의응답을 통해 "교섭이 진행된다면 로그 오프 투쟁 계획은 수정될 수 있다. 다만 현재 예정돼 있는 교섭은 없다"고 말했다.

노조는 현재의 보상 정비가 필요하다는 점을 강조했다. 서 지회장은 "우리가 요구하고 있는 것은 미래 보상이 아닌 현재의 보상"이라며 "현재 보상 관련한 부분에서 입장 차이가 좁혀지지 않고 있다"고 설명했다.

파업으로 인한 서비스 차질에 대해서는 크게 문제가 없을 것으로 전망했다. 서 지회장은 "업무 툴에서 로그아웃 되거나 오프가 되면 장애가 발생했을 때 대응이 늦어질 수는 있다"라며 "다만 단체협약에서 노조 측에서 준수해야 할 부분도 있다. 현 상황 기준으로는 파업이 있다고 해서 서비스에 차질은 없을 것"이라고 전했다.

origin@newspim.com

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앤스로픽, '클로드 페이블 5' 출시 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽이 자사 미토스(Mythos)급 AI 모델의 일반 공개 버전을 출시했다. 지난 4월 출시 직후 AI가 인간을 향한 사이버 무기로 사용될 수 있다는 충격을 준 후 안전장치가 강화된 버전이다. 앤스로픽은 9일(현지시간) 미토스급 AI 모델의 공개 버전인 '클로드 페이블 5(Claude Fable 5)'를 출시한다고 밝혔다. 다만 사이버보안 같은 위험 분야에서의 사용은 차단하는 안전장치를 적용했다. 4월 미토스 프리뷰 출시가 소프트웨어 결함을 찾아내는 능력으로 전 세계에 충격파를 보낸 지 두 달 만이다. 당시 미토스 프리뷰는 인기 소프트웨어들에서 수천 건의 이전에 알려지지 않은 보안 취약점을 자동으로 찾아내며 전 세계에 충격을 안겼다. 이러한 능력은 보안 강화에 활용될 수 있지만, 사용자 의도에 따라 곧바로 강력한 사이버 무기로 변할 수 있기 때문이다. 앤스로픽이 이날 공개한 클로드 페이블 5는 광범위한 사용을 위해 만든 가장 강력한 모델로 소프트웨어 엔지니어링과 분석에서의 성능이 강조됐다. 노트북 디스플레이에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신] 앤스로픽은 공식 발표문에서 "클로드 페이블 5는 일반 사용을 위해 안전하게 만들어진 미토스급 모델"이라고 설명했다. 이 모델은 앤스로픽의 기업 고객과 유료 가입자가 사용할 수 있다. 회사는 사이버보안과 생물학을 포함한 특정 고위험 분야에서 응답을 차단하는 새 안전장치 덕분에 광범위한 출시가 가능해졌다고 밝혔다. 앤스로픽은 같은 날 가드레일이 제거된 '클로드 미토스 5(Claude Mythos 5)'도 함께 출시했다. 다만 이 모델은 소규모 사이버 방어 인프라 제공업체들을 대상으로만 출시된다. 회사는 클로드 미토스 5를 초기에 미 정부와 협력하는 '프로젝트 글래스윙(Project Glasswing)'을 통해 배포할 계획이라고 설명했다. 기존 클로드 미토스 프리뷰의 업그레이드 버전이다. 클로드 미토스 프리뷰에 접근 권한이 있던 사용자들은 새 클로드 미토스 5로 업그레이드할 수 있다. 회사는 시간이 지남에 따라 더 광범위한 신뢰 접근 프로그램(Trusted Access Program)을 통해 클로드 미토스 5의 접근을 확대할 계획이라고 밝혔다. 클로드 페이블 5는 앤스로픽이 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 사업설명서를 비공개 신청했다고 발표한 지 수일 만에 나왔다.  앤스로픽은 지난해 약 100억 달러의 연간 매출에서 5월에는 매출 런레이트가 470억 달러로 증가했다고 밝혔다. 최근 9650억 달러 기업 가치로 자금 조달 라운드를 마무리하면서 3월 말 8520억 달러로 평가된 주요 경쟁사 오픈AI를 추월했다.  mj72284@newspim.com 2026-06-10 02:37

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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