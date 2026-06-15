이엔셀, GLP-1 비만치료제 근손실 방지 신약 특허 출원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

줄기세포 분비 단백질 활용한 근육 보존 치료제

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 세포·유전자치료제 전문기업 이엔셀이 줄기세포 분비 단백질을 활용한 비만치료제 근손실 방지 신약 개발에 나섰다.

15일 이엔셀은 치료용 단백질 스크리닝 플랫폼 'MSC-Factoris™'의 첫 번째 단백질 신약 후보물질에 대한 특허 출원을 완료했다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번에 특허를 출원한 신약 후보물질은 GLP-1 계열 비만치료제 사용 과정에서 나타날 수 있는 근손실(근육량 감소) 예방 및 치료를 목표로 개발 중이다. GLP-1 계열 비만치료제는 높은 체중 감량 효과에도 불구하고 지방과 함께 근육량이 감소할 수 있다는 점이 보고되면서, 이를 보완할 수 있는 치료제에 대한 수요가 늘고 있다.

이엔셀 로고. [사진=이엔셀]

MSC-Factoris는 줄기세포의 치료 효과가 세포 자체뿐 아니라 세포가 분비하는 단백질에 의해 나타난다는 기전에 착안해 개발됐다. 이엔셀의 핵심 자산인 'EN001' 유래 분비 단백질을 선별하고 단백질 치료제로 개발하는 플랫폼이다.

이엔셀은 독자적인 중간엽줄기세포 기술력을 기반으로 근육 질환 모사 환경에서 내부 테스트를 진행했다. 줄기세포가 분비하는 수백 개 단백질을 평가한 결과, 골격근 사멸 및 섬유화 억제와 근육세포 재생 측면에서 우수한 효능을 보인 신약 후보물질을 선별했다.

이번 특허 출원은 회사의 핵심 역량인 중간엽줄기세포 기술을 고부가가치 단백질 치료제 영역으로 확장하는 기반을 마련했다. 특히 MSC-Factoris의 기반이 되는 중간엽줄기세포치료제 'EN001'은 국내에서 노인성 근감소증 적응증 대상 임상 1/2a상 개시를 준비 중이며, 듀센 근디스트로피(DMD) 적응증은 최근 임상 2상에 진입해 첫 환자 투여를 완료했다.

글로벌 제약 시장에서는 사노피, 리제네론 등 주요 제약사들이 기존 비만치료제와 병용 가능한 근육 보존 치료제 개발에 나서고 있다. 주베나 테라퓨틱스는 일라이 릴리와 총 6억5000만달러(약 8900억원) 규모의 라이선스 계약을 체결하며 줄기세포 분비 단백질 플랫폼의 상업화 가능성을 보여준 바 있다.

이엔셀 관계자는 "MSC-Factoris는 이엔셀이 축적해 온 세포치료제 전문성을 단백질 신약 영역으로 확장하는 차세대 플랫폼"이라며 "임상 개발 단계의 EN001에서 확보한 연구 기반을 활용해 새로운 신약 후보를 지속적으로 발굴하고, 글로벌 기술이전 가능성까지 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com