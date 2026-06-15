기아, 세계 최대 방산전시회 참가…특수차량 라인업 공개

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 글로벌 방산 시장에서 군용 모빌리티 수요가 확대되는 가운데 기아가 특수차량 라인업을 앞세워 유럽 시장 공략에 나선다. 경형부터 대형까지 아우르는 군용차 제품군을 선보이며 특수차량 경쟁력을 알린다는 구상이다.

'Eurosatory 2026' 기아 전시관. [사진=기아]

기아는 15일부터 19일까지 프랑스 파리 노르 빌팽트 전시장에서 열리는 세계 최대 방위산업 전시회 '유로사토리 2026'에 참가한다고 밝혔다.

유로사토리는 1967년부터 격년으로 열리는 방산 전시회다. 올해는 66개국 2300여개 업체가 참가해 방위산업 관련 첨단 기술과 장비를 전시한다.

기아의 유로사토리 참가는 2016년 이후 10년 만이다. 기아는 이번 전시에서 타스만 군용 지휘차와 소형전술차 2인용 카고 차량 실물을 전시하고, 차세대 중형표준차와 대형표준차 모형을 공개한다.

타스만 군용 지휘차는 픽업 기반의 오프로드 성능에 무전기와 등화관제 등 특수사양을 더한 차량이다. 지난해부터 대한민국 국군의 표준 지휘차로 실전 투입됐다.

소형전술차는 극한 주행 환경과 방호 성능을 갖춘 모델로 한국군은 물론 유럽, 중동, 아시아·태평양, 중남미 등에서도 운용되고 있다. 최근에는 폴란드군 신형 표준차량으로 선정됐다.

기아는 50년 이상의 특수차량 개발 경험을 바탕으로 군 고객 요구에 맞춘 차량을 개발하고, 미래 군용 모빌리티 시장 대응을 강화한다는 계획이다.

chanw@newspim.com