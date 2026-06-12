기아, 장애인 문화예술 향유 돕는 '초록여행 x 런피아노' 개최

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기업 사회공헌이 이동 지원을 넘어 문화예술 향유 기회 확대로 넓어지고 있다. 기아가 장애인과 비장애인이 음악을 통해 소통할 수 있는 찾아가는 공연을 마련했다.

모재민 피아니스트와 박종화 서울대 교수가 연주를 하고 있는 모습. [사진=기아]

기아는 지난 10일 서울 동작구 보라매공원에서 '여행하는 선율: 초록여행 x 런피아노'를 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 기아의 장애인 여행 지원 사업 '초록여행'과 피아니스트 박종화 서울대 교수의 프로젝트 팀 '런피아노'가 협업해 마련한 찾아가는 음악회다. 장애인의 문화예술 향유 기회를 확대하고 음악을 통한 공감의 장을 만들기 위해 기획됐다.

첫 공연은 '찾아가는 보라매 숲속 피아노 콘서트'를 주제로 열렸다. 박종화 교수와 시각장애인 피아니스트 모재민 군이 협연하며 다양성과 공존의 메시지를 전했다.

공연에서는 쇼팽과 슈베르트의 곡이 연주됐고, 연주 이후에는 관객과 대화하는 시간도 마련됐다.

기아는 이번 공연을 시작으로 연내 다양한 장소에서 총 3회의 '초록여행 x 런피아노' 공연을 진행할 예정이다. 초록여행은 2012년 출범 이후 장애인의 안전하고 편리한 이동을 지원해 온 사회공헌 사업이다.

chanw@newspim.com