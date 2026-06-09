기차여행·장애인 지원·문화공연까지…코레일, 사회공헌사업 5건 선정

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철도 인프라 활용 복지사업에 1억원 지원

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 코레일 철도공익복지재단이 철도를 활용한 복지사업 지원에 나선다. 장애인 이동 지원부터 취약계층 아동 기차여행, 문화예술 공연까지 다양한 분야의 사회공헌 사업이 선정됐다.

한국철도공사 철도공익복지재단은 올해 추진할 사회공헌 지원사업 5건을 최종 선정했다고 9일 밝혔다.

코레일 철도공익복지재단이 8일 대전 본사에서 올해의 우수 사회공헌 사업 선정 기관 5곳에 총 1억원의 기부금을 전달했다. [사진=코레일] 2026.06.09 gyun507@newspim.com

선정된 사업은 발달장애인 철도 역사 탐방, 의료 취약지역 주민의 철도 이동 및 치료 지원, 취약계층 아동 선물 지원, 문화소외 아동·청소년 관악공연, 취약계층 청소년 기차여행 프로그램 등이다.

재단은 선정 기관별로 2000만 원씩 총 1억 원의 사업비를 지원한다. 해당 사업들은 연말까지 철도 인프라를 활용한 복지 프로그램으로 운영될 예정이다.

이번 공모는 지난 4월 전국 사회복지시설과 비영리단체 등을 대상으로 진행됐다. 아동·청소년 복지와 사회적 약자 지원, 지역문화 활성화 등 3개 분야를 중심으로 총 35개 기관이 참여했으며 사업의 공익성과 지속 가능성, 철도 활용도 등을 종합 평가해 최종 지원 대상을 선정했다.

철도공익복지재단은 철도를 단순한 교통수단을 넘어 사회적 가치를 실현하는 플랫폼으로 활용하는 데 중점을 두고 다양한 복지사업을 추진하고 있다.

특히 지난달에는 신협사회공헌재단과 함께 초록우산에 1억9000만 원의 후원금을 전달하고 취약계층 아동을 위한 '어린이 전통문화체험 기차여행' 사업을 올해도 이어가기로 했다.

코레일과 신협사회공헌재단은 지난 2022년부터 공동 사업을 통해 약 6억 원을 지원했으며 지금까지 3700여 명의 어린이들에게 기차여행 체험 기회를 제공해왔다.

박화영 코레일 인재경영본부장 겸 철도공익복지재단 이사장 직무대행은 "철도라는 공공 인프라를 활용해 사회적 약자와 지역사회를 지원하는 사업을 지속 확대하겠다"며 "앞으로도 공기업으로서 사회적 책임을 다하고 지역사회와 함께 성장하는 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com