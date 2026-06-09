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기차여행·장애인 지원·문화공연까지…코레일, 사회공헌사업 5건 선정

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  • 코레일 철도공익복지재단이 9일 복지사업 5건을 선정했다.
  • 발달장애인 탐방·아동 여행 등 5곳에 1억 원을 지원했다.
  • 재단은 철도 인프라 활용 복지사업을 연말까지 이어간다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

철도 인프라 활용 복지사업에 1억원 지원

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 코레일 철도공익복지재단이 철도를 활용한 복지사업 지원에 나선다. 장애인 이동 지원부터 취약계층 아동 기차여행, 문화예술 공연까지 다양한 분야의 사회공헌 사업이 선정됐다.

한국철도공사 철도공익복지재단은 올해 추진할 사회공헌 지원사업 5건을 최종 선정했다고 9일 밝혔다.

코레일 철도공익복지재단이 8일 대전 본사에서 올해의 우수 사회공헌 사업 선정 기관 5곳에 총 1억원의 기부금을 전달했다. [사진=코레일] 2026.06.09 gyun507@newspim.com

선정된 사업은 발달장애인 철도 역사 탐방, 의료 취약지역 주민의 철도 이동 및 치료 지원, 취약계층 아동 선물 지원, 문화소외 아동·청소년 관악공연, 취약계층 청소년 기차여행 프로그램 등이다.

재단은 선정 기관별로 2000만 원씩 총 1억 원의 사업비를 지원한다. 해당 사업들은 연말까지 철도 인프라를 활용한 복지 프로그램으로 운영될 예정이다.

이번 공모는 지난 4월 전국 사회복지시설과 비영리단체 등을 대상으로 진행됐다. 아동·청소년 복지와 사회적 약자 지원, 지역문화 활성화 등 3개 분야를 중심으로 총 35개 기관이 참여했으며 사업의 공익성과 지속 가능성, 철도 활용도 등을 종합 평가해 최종 지원 대상을 선정했다.

철도공익복지재단은 철도를 단순한 교통수단을 넘어 사회적 가치를 실현하는 플랫폼으로 활용하는 데 중점을 두고 다양한 복지사업을 추진하고 있다.

특히 지난달에는 신협사회공헌재단과 함께 초록우산에 1억9000만 원의 후원금을 전달하고 취약계층 아동을 위한 '어린이 전통문화체험 기차여행' 사업을 올해도 이어가기로 했다.

코레일과 신협사회공헌재단은 지난 2022년부터 공동 사업을 통해 약 6억 원을 지원했으며 지금까지 3700여 명의 어린이들에게 기차여행 체험 기회를 제공해왔다.

박화영 코레일 인재경영본부장 겸 철도공익복지재단 이사장 직무대행은 "철도라는 공공 인프라를 활용해 사회적 약자와 지역사회를 지원하는 사업을 지속 확대하겠다"며 "앞으로도 공기업으로서 사회적 책임을 다하고 지역사회와 함께 성장하는 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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카카오 노조, 10일 부분 파업 예고 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 정부가 카카오 노동조합의 파업 예고에 대한 대비에 나섰다. 카카오 노조의 파업으로 카카오톡과 카카오맵 등 카카오 서비스가 멈춰 불편을 주는 것을 방지하겠다는 것이다. 과학기술정보통신부는 지난 8일 오후 세종청사에서 카카오 노조의 파업 예고에 대비한 카카오 측과의 점검 회의를 개최해 서비스 연속성 및 안정성 확보 방안을 점검했다. 국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회는 지난달 20일 판교역 광장에서 투쟁결의대회를 개최하고 성과급제 개선을 촉구했다. [사진= 정승원 기자] 앞서 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 오는 10일 부분 파업과 함께 판교역 집회를 예고한 바 있다. 회의에는 최우혁 과기정통부 정보 보호 네트워크정책실장과 카카오 서영훈 부사장이 참석했으며 카카오톡, 카카오맵 등 국민 생활과 밀접한 주요 디지털 서비스의 안정적 운영을 위한 대응 방안과 비상 대응체계 등을 논의했다. 양측은 서비스의 운영 상황을 지속해서 점검(모니터링)하고 장애 발생 시 신속한 상황 공유와 대응이 이뤄질 수 있도록 협력체계를 유지하기로 했다. 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장은 "국민 다수가 이용하는 디지털 이음터(플랫폼) 서비스의 안정성은 매우 중요한 사안"이라며 "국민 불편이 발생하지 않도록 서비스 연속성과 안정성 확보에 최선을 다해 줄 것을 당부했다"고 밝혔다. 과기정통부는 앞으로도 주요 디지털 서비스의 운영 상황을 면밀히 점검하고 국민 생활에 영향을 미칠 수 있는 서비스 장애 예방 및 대응에 만전을 기할 계획이다. origin@newspim.com 2026-06-09 08:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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