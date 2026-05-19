"폭염 속 열차 안전 지킨다"…코레일, 선로·냉방장치 특별 점검

AI 핵심 요약beta
- 코레일이 19일 무더위 대비 여름철 철도안전 관리 강화를 점검했다
- 김태승 사장은 차량정비단과 경부선 선로를 찾아 냉방설비와 폭염 대응 상황을 확인했다
- 코레일은 자동살수장치 가동 등으로 선로 변형을 예방하고 승객 쾌적성과 작업자 온열질환 방지에 힘쓰고 있다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)가 때 이른 무더위에 대비해 열차 냉방장치와 선로 안전 상태를 집중 점검하며 여름철 철도 안전 관리 강화에 나섰다.
김태승 코레일 사장은 19일 대전철도차량정비단과 경부선 선로 현장을 찾아 폭염 대응 상황을 점검했다고 밝혔다.
이날 김 사장은 무궁화호 차량 정비 현장을 방문해 열차 에어컨과 전력 공급장치, 공조기 등 냉방 관련 주요 설비의 정비 현황과 부품 수급 상태를 확인했다.
코레일은 여름철 냉방 불량 민원을 최소화하기 위해 변압기와 공조기 등 핵심 부품 관리 체계를 강화하고 냉방 이상 발생 시 신속 대응 체계를 운영하고 있다.
이어 김 사장은 대전조차장역 인근 경부선 선로로 이동해 자동살수장치 운영 상황과 폭염 대비 선로 온도 관리 상태도 점검했다.
코레일은 강한 햇볕으로 레일 온도가 급격히 상승하는 상황에 대비해 전국 457개 지점에서 자동살수장치를 가동하며 선로 변형 등 안전사고 예방에 나서고 있다.
김태승 사장은 "벌써 30도를 넘는 이른 폭염이 시작된 만큼 열차 이용객들이 불편 없이 쾌적하게 이동할 수 있도록 혹서기 대비에 만전을 기해야 한다"며 "현장 작업자들의 온열질환 예방에도 각별히 신경 써달라"고 당부했다.
gyun507@newspim.com