"우수 문화·복지 사업 발굴"...코레일, 1억 규모 '사회공헌 사업' 공모

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)은 철도공익복지재단이 우수 사회공헌 사업 발굴을 위해 총 1억 원 규모 '사회공헌 사업 공모'를 시행한다고 20일 밝혔다.

이번 공모는 ▲아동·청소년 복지▲사회적 약자 지원▲지역 문화 발전을 위한 문화복지를 주제로 진행된다. 특히 역·열차 등 철도 인프라를 활용한 사업을 우대한다는 방침이다.

코레일 철도공익복지재단 사회공헌 사업 홍보 포스터. [자료=코레일] 2026.04.20 gyun507@newspim.com

공모는 사회공헌활동 운영이 가능한 전국 사회복지시설·기관·단체 등이 지원할 수 있다. 코레일은 심사를 통해 우수 기관 5곳을 선정해 1곳당 최대 2000만 원을 지원할 계획이다.

접수는 다음달 8일까지 전자우편으로 진행하며 자세한 내용은 철도공익복지재단 사이트에서 확인할 수 있다.

박화영 코레일 인재경영본부장 직무대리는 "역량 있는 기관들과 함께 철도의 유무형 자산을 활용한 체감형 사회공헌 모델을 발굴해 도움이 필요한 이웃의 삶에 든든한 버팀목이 되겠다"고 밝혔다.

한편 지난 2024년 열린 첫 사회공헌 사업 공모에는 부산시 사하구 장애인종합복지관 '보행약자 기차여행'과 경기 시흥시 1% 복지재단 '무치악 대상자 틀니 지원 사업' 등이 선정된 바 있다.

gyun507@newspim.com