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"하늘에서 철길 본다"…코레일, 위성 데이터로 재해 대응 고도화

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AI 핵심 요약

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  • 코레일이 15일 위성정보활용협의체에 가입했다.
  • 고해상도 위성 데이터를 철도 선로 안전 관리에 활용한다.
  • AI CCTV 확대와 결합해 재해 대응 체계를 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 철도 안전 관리에 인공위성까지 투입된다. 코레일이 고해상도 위성 정보를 활용해 선로 주변 위험 요소를 사전에 감지하는 체계를 구축한다.

한국철도공사(코레일)는 우주항공청이 운영하는 '위성정보활용협의체'에 가입하고 국가 위성 데이터를 철도 안전 관리에 활용할 계획이라고 15일 밝혔다. 협의체는 정부 부처와 공공기관이 위성 정보를 공동 활용하기 위한 범정부 플랫폼으로, 참여 기관은 '아리랑', '천리안' 등 7기의 국가 위성 영상 데이터를 제공받는다.

한국철도공사(코레일) 전경. [사진=코레일]

코레일은 이달 중 한국항공우주연구원의 위성 영상 플랫폼 접속을 위한 전용망을 구축하고 실시간 위성 정보 수신 체계를 갖출 예정이다. 이를 통해 집중호우나 악천후 상황에서도 선로 주변 지반 침하나 비탈면 붕괴 등 지형 변화를 원격으로 파악할 수 있을 것으로 기대된다.

특히 위성 영상은 접근이 어려운 지역이나 넓은 구간을 동시에 모니터링할 수 있어 산사태와 침수 등 자연재해 대응에 효과적인 수단으로 꼽힌다.

코레일은 이와 함께 인공지능(AI) 기반 안전 관리 체계도 병행 강화하고 있다. 오는 2030년까지 선로 주변 약 2000곳에 지능형 CCTV를 확대 설치해 토사 유입, 인접 화재 등 이상 상황을 조기에 감지하고 즉각 대응한다는 계획이다.

홍승표 코레일 안전총괄본부장은 "위성 데이터와 AI 기술을 결합해 철도 재해 대응 체계를 한층 정교하게 만들 것"이라며 "선제적인 안전 관리로 국민이 안심할 수 있는 철도 환경을 구축하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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