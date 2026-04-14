코레일, 전관예우 칼 뺐다…퇴직자 재취업 업체 감점·접촉 통제

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)가 전관예우 관행 차단을 위한 고강도 대책을 내놨다.

코레일은 14일 철도 산업 전반의 공정성과 투명성 강화를 위해 '전관예우 근절 종합대책'을 수립하고 본격 시행한다고 밝혔다.

전관예우 근절 대책 홍보 이미지. [사진=코레일] 2026.04.14 gyun507@newspim.com

이번 대책은 퇴직 임직원의 재취업 과정에서 발생할 수 있는 부당한 영향력 행사를 차단하는 데 초점을 맞췄다. 특히 기술 분야를 중심으로 계약과 납품 전 과정의 투명성을 높이는 데 방점이 찍혔다.

우선 재취업 관리가 강화된다. 입찰 평가 시 기술 분야 퇴직자가 재취업한 업체에 대해 최대 3점의 감점을 적용하는 제도가 신설되고 수의계약 참여 제한 기간도 기존 2년에서 3년으로 확대된다.

퇴직자 접촉 관리도 체계화된다. '퇴직자 접촉 기록부'를 운영해 접촉 이력을 관리하고 기술 분야 퇴직자와의 사전 면담은 반드시 신고하도록 의무화했다.

계약 절차 전반의 투명성도 높인다. 물품구매·공사·용역 입찰 참여업체에 대한 청렴교육을 의무화하고, 공정입찰 과정에 외부 전문가 참관을 시범 운영한다. 이와 함께 전관 리스크를 상시 점검하는 감찰 체계도 구축할 계획이다.

코레일은 이번 조치를 통해 계약 과정에서의 불공정 요소를 사전에 차단하고 공정경쟁 기반을 강화한다는 방침이다.

김태승 코레일 사장은 "차량 납품을 포함한 모든 계약 과정에서 강도 높은 청렴 대책을 추진해 공정한 경쟁 질서를 확립하겠다"며 "국민에게 신뢰받는 철도산업 생태계 조성에 앞장서겠다"고 말했다.

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