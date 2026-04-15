전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

유럽증시, 미·이란 협상 재개 기대감에 일제히 상승… 국제유가도 내림세

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 14일 유럽 주요국 증시가 일제히 상승 마감했다.
  • 미국 호르무즈 봉쇄 속 미·이란 재협상 기대에 투자 심리 안도했다.
  • 국제유가 하락하고 3월 미 PPI가 예상 밑돌았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 14일(현지 시간) 유럽 주요국의 증시가 일제히 올랐다. 

미국이 호르무즈 해협 일대에서 해상 봉쇄에 본격 돌입한 가운데 미·이란 간 재협상 가능성이 제기되면서 투자 심리가 크게 안도하는 모습이었다. 

국제유가도 내림세를 기록했다.

3월 미국의 생산자물가는 예상을 밑돌았다. 

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 6.07포인트(0.99%) 오른 619.95로 장을 마쳤다. 

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 301.78포인트(1.27%) 상승한 2만4044.22에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 26.10포인트(0.25%) 뛴 1만609.06으로 마감했다. 

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 91.88포인트(1.12%) 전진한 8327.86으로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 648.49포인트(1.36%) 오른 4만8175.65에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 262.30포인트(1.46%) 상승한 1만8286.10에 마감했다.

영국 런던 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

로이터 통신은 이날 소식통을 인용해 이번 주 안에 미국과 이란이 파키스탄 이슬라마바드에서 회담을 재개할 수 있다고 보도했다. 

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 "이란으로부터 연락을 받았다. 그들은 협상을 매우 간절히 원한다"고 주장했다. 

미 중부사령부는 13일 오전 10시(미국 동부 시간)를 기해 함정 15척을 동원해 호르무즈 해상에 대한 봉쇄에 들어갔다. 하지만 일부 유조선과 컨테이너선 등이 해협을 통과했다는 뉴스도 전해지고 있다.

프랭클린 템플턴의 포트폴리오 매니저 겸 애널리스트인 크레이그 캐머런은 "협상 과정에서 어려움이 있겠지만 적어도 양측이 협상 테이블에 앉아 합의를 모색하고 있다는 사실 자체가 분명히 긍정적"이라고 평가했다. 

미국의 3월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.5% 상승했다. 시장 전망치 1.1%를 크게 밑돌았다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI는 전월 대비 0.1% 오르는 데 그쳐 이 역시 시장 예상치 0.5%에 비해 크게 낮았다.  

국제유가는 뚜렷한 내림세를 보였다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 영국 시간 오후 5시30분 현재 4.11% 떨어진 배럴당 95.28달러를 기록했다. 

주요 섹터 중에서는 유로존(유로화 사용 21개국) 은행주와 산업주가 각각 2.3%, 1.6% 올라 전체 지수 상승을 주도했다. 

기술주도 강세를 보였다. 네덜란드 반도체 장비업체 BE 세미컨덕터는 5.3% 급등했고, ASML과 ASM 인터내셔널도 각각 2%, 1.4% 상승했다. ASML은 15일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 

반면 에너지는 1.5% 하락했다. 글로벌 에너지 메이저 쉘과 BP는 각각 약 2.5% 내렸다. 

세계 최대 명품 그룹인 프랑스의 루이비통모에헤네시(LVMH)는 이란 전쟁으로 중동 지역 매출이 타격을 받아 최소 1% 이상 줄었다고 밝힌 뒤 하락세를 보였으나 이후 낙폭을 줄이며 보합권에서 마감했다. 

당배 제조업체 임페리얼 브랜즈(Imperial Brands)는 중동 분쟁이 하반기 실적에 차질을 줄 수 있다고 밝히면서 4.8% 떨어졌다. 

제품 시험 기업인 영국의 인터텍 그룹(Intertek Group)은 에너지·인프라 부문과 시험·인증 부문의 분리를 검토 중이라고 밝히면서 12.8% 급등했다. 

스위스의 화학 그룹 시카(Sika)는 1분기 유기적 매출 감소폭이 예상보다 적었다고 발표한 후 7.9% 상승했다. 

ihjang67@newspim.com

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동