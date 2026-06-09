[깐부회동 시즌2] 젠슨 황, 韓 AI 생태계 훑고 출국..."공급 더 필요"

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닷새간 총수·연구진·스타트업 만나 AI 공급망부터 피지컬 AI까지 논의

"사업 호황에 더 많은 공급 필요"…한국 핵심 파트너십 재확인 후 출국

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 국내 주요 기업 총수와 대학 연구진, 게임업계, 인공지능(AI) 스타트업을 잇달아 만나며 한국 AI 생태계와의 협력 기반을 넓힌 뒤 9일 출국했다.

황 CEO는 이날 오전 김포공항을 통해 전세기로 출국하며 "모든 파트너들과 좋은 시간을 보냈다"며 "우리 사업은 매우 잘 성장하고 있다. 그래서 더 많은 공급이 필요하며 앞으로 공급 능력을 더욱 확대해야 한다"고 말했다.

이어 "매우 좋은 미팅들을 했고 좋은 파트너십도 발표했다"며 "다시 한국에 오게 되길 기대한다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 일정을 마치고 9일 오전 김포국제공항 비즈니스항공센터를 통해 영국 애버딘으로 출국에 앞서 취재진 질문을 듣고 있다. 2026.06.09 khwphoto@newspim.com

황 CEO는 지난 5일 입국한 뒤 닷새 동안 국내 주요 기업과 대학, 스타트업을 전방위적으로 만나며 한국 AI 산업 전반을 점검했다.

방한 첫 공식 일정으로 e스포츠 게임단 T1이 운영하는 PC방을 찾아 프로게이머 '페이커' 이상혁 선수와 만났고, 같은 날 저녁에는 서울 홍대 일대에서 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장과 이른바 '삼소(삼겹살·소주) 회동'을 가졌다.

주말인 6일에는 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 녹화에 참여하며 국내 대중과의 접점을 넓혔다. 7일에는 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스 홈경기 시구자로 나선 데 이어 최 회장과 삼성동 깐부치킨에서 다시 만나 업계의 관심을 모았다.

같은 날 엔씨소프트와 크래프톤 관계자들을 만나 AI 게임과 피지컬 AI 사업 협력 방안을 논의했으며, 게임 강국인 한국 시장에 대한 관심도 재차 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 일정을 마치고 9일 오전 김포국제공항 비즈니스항공센터를 통해 영국 애버딘로 출국에 앞서 취재진 질문을 듣고 있다. 2026.06.09 khwphoto@newspim.com

8일에는 SK그룹과 LG그룹, 서울대, 현대차그룹, 네이버를 차례로 방문했다. 각 기업 및 기관과 고대역폭메모리(HBM), AI 데이터센터, 로보틱스, 자율주행, AI 팩토리 등 다양한 분야의 협력 방안을 논의한 것으로 알려졌다.

이어 서울 신라호텔에서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 회동한 뒤 국내 AI 스타트업 관계자들과 간담회를 갖고 공식 일정을 마무리했다.

황 CEO가 이번 방한을 통해 반도체와 메모리, 클라우드, 로봇, 모빌리티, 게임, 스타트업을 아우르는 한국 AI 생태계 전반과 접점을 크게 넓혔다는 평가가 나온다.

특히 엔비디아가 AI 반도체 공급업체를 넘어 피지컬 AI와 AI 인프라, 산업용 AI 플랫폼 기업으로 영역을 확장하는 과정에서 한국을 핵심 파트너로 재확인한 행보라는 분석이 나온다.

syu@newspim.com