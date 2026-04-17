코레일 "여름철 이상기후 선제 대비"...철도 안전관리 강화

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)은 여름철 이상기후에 선제 대비하기 위해 철도 현장 안전관리 강화에 나선다.

17일 김태승 코레일 사장은 강원본부 현장에서 여객·차량·시설 등 분야별 본부장과 전국 소속장이 참석한 가운데 영상회의를 열고 여름철 철도사고 분석 결과를 토대로 취약요인을 집중 개선하는 등 예방 안전에 만전을 기하겠다고 밝혔다.

코레일은 17일 오후 전국 영상회의를 열고 여름철 이상기후 대비 안전관리 대책을 점검했다. [사진=코레일] 2026.04.17 gyun507@newspim.com

코레일은 기후변화로 인해 점점 심해지는 폭염과 국지성 호우에 대응하기 위해 최근 5년간 여름철에 발생한 철도사고를 심층 분석해 잠재적 위험요인을 찾고 분야별 맞춤형 안전대책을 수립했다.

먼저 폭염 대응을 위해 냉방장치, 제동장치 등 차량 핵심 설비와 노후 전차선 등을 사전 점검해 차량 고장이나 장애 예방에 나선다.

기존 고속철도 선로에서 폭염 지연 예방효과가 검증된 선로변 자동살수장치를 일반선에도 추가 확충해 열차 운행 안정성을 확보하고 폭염 취약시간에는 외부 작업을 최소화하는 등 현장 작업자 보호조치도 강화한다는 방침이다.

특히 올해는 해수면 온도 상승과 대기권 불안정으로 강한 태풍이 우리나라에도 영향을 미칠 수 있는 만큼 태풍과 호우 대비 현장 정비를 집중 추진할 예정이다.

아울러 국지성 호우에 대비해 과거 침수지역과 취약개소를 전수 점검하고, 배수로와 집수정 등 배수설비 관리를 강화해 비탈사면 유실이나 지하역사 침수에 대비한다.

태풍, 강풍으로 인해 선로 주변의 건설장비가 전도되지 않도록 점검을 강화하고, 열차가 다니는 선로변 수목과 승강장 안내표지 등 낙하 위험시설도 미리 정비한다는 계획이다.

김태승 코레일 사장은 "기후변화로 폭염과 호우가 일상화되고 있다"며 "현장을 중심으로 선제적 안전관리를 강화하고 신속한 대응체계를 구축해 국민이 안심하고 이용할 수 있는 철도를 만들겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com