코레일·한국AI로봇산업협회, 철도 AI 생태계 조성 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 코레일이 13일 한국AI로봇산업협회와 업무협약을 체결했다.
- 철도 안전관리와 역무 업무에 피지컬 AI 도입에 협력한다.
- 직원 교육과 R&D 과제 전략 수립으로 전문인재를 양성한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)은 13일 서울사옥에서 한국AI로봇산업협회와 '철도 피지컬 AI' 생태계 조성과 전문인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
피지컬 AI(Physical AI)는 디지털 영역을 넘어 물리적인 실제 환경에서 직접 행동하고 상호작용하는 인공지능 시스템이다.
이번 협약으로 양 기관은 ▲역 순회 점검과 승강장 안내 등 안전관리▲안내와 매표 등 역무 업무▲시설 및 설비 유지보수 등 철도 운영 전반의 피지컬 AI 도입에 협력하기로 했다. 또 국가 연구개발(R&D) 과제 전략 수립과 철도 시설 내 로봇·드론 등 실증 테스트베드 개방 등에도 함께할 예정이다.
아울러 한국AI로봇산업협회 교육과정을 통해 코레일 직원의 피지컬 AI 관련 역량을 강화하고 전문인력으로 양성해 나갈 계획이다.
윤재훈 코레일 AI전략본부장은 "데이터 기반 과학적 안전 관리와 피지컬 AI를 통한 현장 혁신은 미래 철도의 핵심 경쟁력"이라며 "첨단 기술을 적극 도입해 국민에게는 신뢰할 수 있는 철도 서비스를, 직원에게는 안전한 일터를 제공하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com