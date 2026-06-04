피아니스트 조재혁, 9월 모차르트 리사이틀

AI 핵심 요약beta
- 피아니스트 조재혁이 9월 11일 예술의전당에서 모차르트 리사이틀을 연다
- 이번 공연은 모차르트 탄생 270주년 기념 소나타 전곡 음반 프로젝트의 일환이다
- 피아노 소나타 10·11·15·18번으로 오페라적 서사를 구성했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 하슬라국제예술제 음악감독으로도 활동 중인 피아니스트 조재혁이 오는 9월 11일 예술의전당 IBK기업은행챔버홀에서 리사이틀 '모차르트 에센셜'을 선보인다.
이번 공연은 모차르트 탄생 270주년을 기념해 올해 3월 1집 발매를 시작으로 내년 6월 6집까지 이어지는 피아노 소나타 전곡 음반 프로젝트의 한복판에 마련된 무대다.
공연 프로그램은 피아노 소나타 10번(K.330), 11번(K.331), 15번(K.533/K.494), 18번(K.576) 네 곡으로 구성된다. 자연스럽게 흐르는 선율이 돋보이는 10번으로 문을 열고, 변주곡으로 시작해 '터키 행진곡'으로 마무리되는 친숙한 11번으로 흐름을 이어간다. 이후 보다 치밀한 구성의 15번과 18번으로 무대의 깊이를 더하며, 네 곡이 유기적으로 연결된 한 편의 오페라적 서사를 완성하는 구성이다.
조재혁은 모차르트 피아노 소나타에 대해 "고요한 아름다움이 아니라 말하고 노래하며 숨 쉬는 음악"이라고 평했다.
fineview@newspim.com