기아, 카니발 신규 라인업 '하이루프' 출시

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 기아는 대형 RV 카니발의 신규 라인업 '더 기아 카니발 하이루프'를 출시했다고 15일 밝혔다.

카니발 하이루프는 기본 모델에 높은 루프를 적용해 실내 공간감을 높인 제품이다. 기존 카니발 하이리무진의 넓은 공간성을 유지하면서도 더 합리적인 가격대를 제시하는 것이 특징이다.

전고가 기본 모델 대비 270mm 높아져 2열과 3열 승객 모두에게 넉넉한 헤드룸을 제공한다. 루프는 스틸 소재를 적용해 내구성과 안전성을 확보했다.

[사진=기아]

외장에는 수평적 라인을 강조한 크롬 몰딩과 대형 LED 후방 보조제동등을 적용했다. 실내는 스웨이드 소재로 라운지 같은 분위기를 구현했으며, 후석 LED 독서등도 탑재했다.

파워트레인은 3.5 가솔린과 1.6 터보 하이브리드 두 가지로 제공된다. 외장 색상은 오로라 블랙 펄, 스노우 화이트 펄이며 내장 색상은 코튼 베이지다.

기아는 9인승 모델을 먼저 출시하고 하반기 중 7인승 모델을 추가할 계획이다.

판매 가격은 3.5 가솔린 노블레스 5211만원, 시그니처 5566만원이며, 1.6 터보 하이브리드는 노블레스 5666만 원, 시그니처 6021만원이다.

y2kid@newspim.com