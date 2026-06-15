기아, 카니발 신규 라인업 '하이루프' 출시

AI 핵심 요약beta
- 기아가 15일 대형 RV 신형 '더 기아 카니발 하이루프'를 출시했다
- 높은 루프와 스틸 소재 적용으로 실내 공간과 안전성을 강화했다
- 5 가솔린·1.6 하이브리드 제공하며 9인승부터 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 기아는 대형 RV 카니발의 신규 라인업 '더 기아 카니발 하이루프'를 출시했다고 15일 밝혔다.
카니발 하이루프는 기본 모델에 높은 루프를 적용해 실내 공간감을 높인 제품이다. 기존 카니발 하이리무진의 넓은 공간성을 유지하면서도 더 합리적인 가격대를 제시하는 것이 특징이다.
전고가 기본 모델 대비 270mm 높아져 2열과 3열 승객 모두에게 넉넉한 헤드룸을 제공한다. 루프는 스틸 소재를 적용해 내구성과 안전성을 확보했다.
외장에는 수평적 라인을 강조한 크롬 몰딩과 대형 LED 후방 보조제동등을 적용했다. 실내는 스웨이드 소재로 라운지 같은 분위기를 구현했으며, 후석 LED 독서등도 탑재했다.
파워트레인은 3.5 가솔린과 1.6 터보 하이브리드 두 가지로 제공된다. 외장 색상은 오로라 블랙 펄, 스노우 화이트 펄이며 내장 색상은 코튼 베이지다.
기아는 9인승 모델을 먼저 출시하고 하반기 중 7인승 모델을 추가할 계획이다.
판매 가격은 3.5 가솔린 노블레스 5211만원, 시그니처 5566만원이며, 1.6 터보 하이브리드는 노블레스 5666만 원, 시그니처 6021만원이다.
y2kid@newspim.com