李대통령, 지지율 4주 동안 9%p ↓…정당 지지도, 국힘이 민주당 앞질러 [리얼미터]

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부정 평가 3.2%p ↑…부실 선거·민생 악화 원인

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 4주 연속 하락세를 이어가며 한 달간 9%포인트(p) 떨어졌다는 여론조사 결과가 15일 발표됐다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 8∼12일 전국 18세 이상 유권자 2515명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주 대비 3.7%p 떨어진 51.5%로 나타났다.

이재명 대통령이 4일 청와대 본관에서 36차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.06.04 [사진=청와대]

◆ "선관위 부실, 정국 혼란으로 확산"

이 대통령 긍정 평가 비율은 지난 ▲5월 둘째 주 60.5% ▲5월 셋째 주 59.3% ▲5월 넷째 주 59.1% ▲6월 첫째 주 55.2%로, 4주 연속 하락했다.

반면 부정 평가는 전주보다 3.2%p 올라 44.2%로 나타났다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 4.3%였다.

지지율 하락 원인으로는 6·3 지방선거 부실 논란, 민생 악화 등이 꼽혔다. 리얼미터는 "지방선거 투표용지 부족과 개표 오류 파장으로 대학가 시국선언을 비롯한 중앙선거관리위원회의 부실 관리 책임론이 정국 혼란으로 확산했다"며 "이 가운데 고환율·고물가 등 경제 악재로 민생 부담이 가중됐다"고 분석했다.

지난 11∼12일 전국 18세 이상 1002명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 지지율 역전 현상이 나타났다. 국민의힘이 더불어민주당을 앞질렀다.

더불어민주당은 3주 연속 하락한 38.0%로 집계됐다. 지난해 8월 둘째 주(39.9%) 이후 10개월 만에 30%대로 떨어졌다. 국민의힘은 3주 연속 상승했다. 이재명 정부 출범 이후 최고치인 44.3%를 기록하며 민주당을 6.3%p 차이로 앞섰다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.11 mironj19@newspim.com

◆ "정청래 퇴진 등 與 계파 갈등 격화"

리얼미터는 "국민의힘은 선관위 국정조사·특검법 발의 등 부실선거 사태에 대한 강경 대응을 주도하며 진보·중도층과 20대 청년층의 지지를 흡수한 것으로 풀이된다"며 "민주당은 지방선거 결과에 대한 책임론과 선거 부실관리 사태를 둘러싼 공방 속에서 정청래 대표의 리더십 논란과 퇴진론 등 당내 계파 갈등이 격화되면서 경기·인천, 호남권, 진보층 등 주요 지지층에서 이탈이 두드러졌다"고 평가했다.

조국혁신당 지지율은 3.7%, 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%로 집계됐다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.3%다.

정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.8%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

pcjay@newspim.com