폴라리스AI, 산업안전 AI 솔루션 'POLARIS EYE' 출시

안전모·안전벨트부터 화재·침입까지 실시간 감지

딥엑스 NPU 기반 서버리스 구조 적용

GPU 서버 없이 현장 영상 분석 구현

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 폴라리스AI가 산업안전 인공지능(AI) 솔루션 '폴라리스 아이(POLARIS EYE)'를 출시하며 제조·건설·물류·공공 안전 시장 공략에 나선다. 중대재해처벌법 시행과 스마트팩토리 확산으로 산업현장의 안전관리 수요가 커지는 가운데 현장형 AI 솔루션 시장 진출을 본격화하는 모습이다.

15일 회사에 따르면 POLARIS EYE는 산업현장에서 발생할 수 있는 각종 위험 상황을 실시간으로 감지·분석하는 비전 AI 기반 산업안전 솔루션이다. 작업자의 안전모·안전조끼·안전벨트 착용 여부를 비롯해 위험구역 무단 침입, 지게차 및 이동장비 충돌 위험, 화재·연기 발생, 작업자 쓰러짐, 구조 신호, 이상 군집 행동 등을 자동으로 감지할 수 있다.

회사는 위험 상황이 발생하면 관제 시스템과 카카오톡 알림, 경광등, 스피커 등과 연동해 즉시 경고를 전달한다. 이를 통해 사고 예방은 물론 현장 대응 시간도 단축할 수 있다는 설명이다.

폴라리스 AI 로고. [사진=폴라리스 AI]

이번 솔루션의 특징은 GPU 서버 대신 국내 AI 반도체 기업 딥엑스의 NPU(신경망처리장치)를 적용한 엣지 AI 구조다. 별도의 고가 서버 구축 없이 현장에서 영상을 직접 분석할 수 있어 구축 비용과 운영 부담을 줄였다. 영상 데이터를 외부 클라우드로 전송하지 않고 현장 단말기에서 처리하는 방식으로 데이터 보안성과 실시간 대응력도 높였다.

POLARIS EYE는 비전 AI 전문기업 어나더리얼의 AI 엔진과 폴라리스AI의 엣지 AI 기술을 결합해 개발됐다. 기존 CCTV 등 현장 인프라를 그대로 활용할 수 있어 추가 투자 부담 없이 안전관리 체계를 구축할 수 있도록 설계됐다.

회사는 현재 폴라리스세원 제조공장과 폴라리스AI파마 생산·연구시설에 솔루션을 적용해 현장 실증을 진행하고 있다. 보호구 착용 감지와 위험구역 접근 통제 등 다양한 시나리오를 검증하고 있으며, 확보된 데이터를 기반으로 기능을 고도화해 외부 기업과 공공기관으로 공급을 확대할 계획이다.

폴라리스AI는 이번 제품 출시를 계기로 피지컬 AI·비전 AI·엣지 AI 사업의 상용화를 본격화한다는 전략이다. 향후 제조·건설 분야를 넘어 물류, 철도, 공공 안전 영역까지 적용 범위를 확대할 방침이다.

폴라리스AI 관계자는 "POLARIS EYE는 비전 AI와 엣지 AI 기술을 결합해 비용 효율성과 현장 활용성을 높인 솔루션"이라며 "산업현장의 안전관리 수요가 확대되는 만큼 다양한 산업군으로 공급을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com