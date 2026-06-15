'중국인 체험'이 찰나의 현상에서 진정한 트렌드로,,,

[서울=뉴스핌]주옥함 기자= 최근 해외 소셜미디어에서는 '중국인 체험(Becoming Chinese, 중국인 되기)' 가 하나의 핫한 현상으로 떠오르고 있다. 많은 외국 네티즌들이 중국인의 일상을 따라 하거나 모방하기 시작했으며, 심지어 이러한 평범한 생활의 디테일을 건강하고 편안한 동양적 라이프스타일로 받아들이고 있다.

인터넷 현상은 오늘 유행하더라도 내일이면 새로운 화제에 밀려 사라질 수 있다. 결국 오래 남는 것은 특정 '라벨'이 아니라, 사람들이 중국과 접하며 형성하게 되는 실제 경험과 감정적 기억, 그리고 가치에 대한 공감이다. 다시 말해, 다른 나라 사람들이 지속적으로 중국을 이해하고, 중국에 친근감을 느끼며, 자연스럽게 중국에 다가오게 만들기 위해서는 우리가 어떻게 '보여주느냐'가 아니라, 그들이 어떻게 해야 편리하게 접근하고 편안하게 체험하며 자연스럽게 호감을 느낄 수 있는지가 더 중요하다.

경유 무비자 정책이 전면적으로 확대·업그레이드됨에 따라, 저장(浙江)성 사오싱(紹興)시의 고즈넉한 옛 거리에는 전통 의상을 입고 물의 고장을 거니는 외국 청년들의 모습이 점점 늘어나고 있다. [사진=금교 제공]

첫째, 중국의 관광 및 공공서비스는 한층 더 사람 중심적으로 개선되어야 하며, 편의성을 높여야 한다. 중국은 고속철도, 모바일 결제, 도시 건설, 디지털 라이프 등 수많은 강점을 갖추고 있지만, 처음 중국을 방문하는 외국인들에게 진정한 어려움은 랜드마크를 찾는 데 있는 것이 아니라 일상적인 여행 과정을 얼마나 무리 없이 해낼 수 있느냐에 달려 있다.

필자의 한국인 친구도 한중 교류사에 특별한 의미를 지니는 웨이하이 스다오(石島)진의 법화원 관광지를 방문한 적이 있다. 한국 관광객들의 관심이 높은 곳이지만, 실제로 이동 경로를 검색해 보니 환승 과정이 복잡하고 노선 안내도 직관적이지 않았다. 이는 중국어와 현지 교통체계에 익숙하지 않은 외국인 관광객들에게는 여행이 출발하기 전에 좌절감을 안겨주는 요인이 되기 쉽다.

둘째, 고전적 가치와 지역 자원을 발굴하고 보존하는 데 힘쓰는 동시에, 무엇이 관광지가 될 수 있는지에 대한 인식도 새롭게 정리할 필요가 있다. 오랫동안 우리는 관광 자원을 거시적인 관점으로만 이해해 왔다. 이름난 산과 강이나 웅장한 황실 유적, 역사 유적지 같은 장소들 말이다. 물론, 이러한 관광지들도 중요하지만 한 국가가 사람들의 마음을 진정으로 움직이는 공간은 유명 관광지에만 존재하는 것은 아니다.

관광 선진국들의 명소를 보면 규모가 그리 크지 않은 장소들도 충분히 매력적인 관광지가 될 수 있다. 작은 마을과 촌락, 혹은 낡은 교회 한 채, 기념비 하나, 마을 역사관 한 채, 평범한 해안선 일부, 전통 시장 한 곳조차도 명확한 설명과 적절한 관리, 그리고 스토리가 담긴 연출을 통해 관광객들이 머물며 사진을 찍고 읽고 기억하고 싶어하는 장소가 될 수 있다.

중국은 이러한 자원이 매우 풍부하다. 그리고 그것들은 꼭 거대한 개발이 아니라 소규모이면서도 저비용이고 인간적인 온기가 느껴지는 방식으로 충분히 보존하고 선보일 수 있다. 예를 들어, 이해하기 쉬운 안내판 하나, 잘 설계된 도보 코스, 간결한 다국어 설명문, 소형 전시 공간, 지역의 이야기를 담은 스토리 맵만으로도 평범한 장소에 문화적 생명력을 불어넣을 수 있다.

사실, 이러한 변화의 배경에는 관광에 대한 인식의 전환이 자리하고 있다. 즉, 오직 명승고적만이 볼 가치가 있다는 사고에서 벗어나 평범한 일상 그 자체도 충분히 이해하고 감상할 만한 가치가 있다는 것이다. '중국인 되기'라는 밈이 유행한 이유 역시 외국 네티즌들이 중국인의 일상생활 속의 편안함과 질서감, 그리고 살아 있는 생활의 온기에 매력을 느꼈기 때문이다.

그렇다면, 중국의 문화적 이미지 역시 소수의 유명 관광지에만 집중할 것이 아니라, 더 많은 평범한 공간과 평범한 일상이 자연스럽게 드러날 수 있도록 해야 한다. 진정한 중국의 매력은 고궁(故宮)이나 만리장성(萬里長城), 병마용(兵馬俑)만에 있는 것이 아니다. 길거리의 아침 식사를 파는 가게, 작은 지역의 장터, 촌락의 사당, 바닷가의 작은 사찰, 구시가지의 골목길, 그리고 지역 사람들의 기억 속에도 존재한다.

셋째, 관광지의 상업적 색채를 적절히 줄여 문화적 체험이 과도한 소비 압박에 가려지지 않도록 해야 한다. 중국의 많은 관광지는 본래 매우 아름답지만, 때로는 지나친 상업화 문제가 두드러지기도 한다. 입장료가 지나치게 비싸고, 곳곳에서 추가 요금이 부과되며, 상업 노점이 과도하게 밀집해 있고, SNS 감성 중심의 과장된 포장이 지나쳐 관광객들로 하여금 환영받는다는 느낌보다는 끊임없이 소비를 재촉하는 느낌을 받게 만든다. 이러한 경험은 눈앞의 이익만 좇는다는 인상을 심어주기 쉽고, 관광객이 진심 어린 호감을 갖기 어렵게 만든다.

성숙한 관광지는 서서히 입소문을 내는 법을 안다. 관광 산업이 비교적 성숙한 일부 국가와 지역에서는 박물관, 공원, 소규모 역사 유적 등을 공공 문화 공간처럼 운영하는 경우가 많다. 요금이 저렴하고 때로는 무료 개방을 하기도 한다. 그렇다고 해서 경제적 수익을 중시하지 않는 것은 아니다.

넷째, 일반 대중이 진솔하고 다채로우며 생동감 넘치는 중국의 삶을 보여줄 수 있도록 장려하는 한편, 전통문화와 민족문화의 보호도 더욱 중시해야 한다. 많은 경우, 외국인들이 중국을 처음 체감하는 계기는 공식 홍보가 아니다. 그들은 한 평범한 중국인의 주방, 거리의 짧은 영상 하나, 집밥 한 끼, 시골의 결혼식, 혹은 한 노인의 삶의 지혜를 통해 중국 생활의 독특한 매력을 발견하게 된다. 이는 문화 전파가 더 이상 기관만의 행위가 아니며, 점점 더 평범한 사람들의 일상적인 표현에 의존하고 있음을 보여준다.

스위스 관광객은 홍콩을 여행하며 국제 대도시의 매력을 직접 체험하는 모습. [사진=금교 제공]

따라서 우리는 국제 전파 역량을 중시하는 동시에 민간 차원의 자발적인 문화 표현 역시 장려해야 한다. 각 지역에서는 더 많은 평범한 사람들이 고향과 명절, 공예 기술, 방언, 음식, 지역 풍습을 기록하고 공유할 수 있도록 지원할 수 있다. 진정으로 사람들을 끌어당기는 전통문화란 과도하게 공연화되거나 상징화된 문화가 아니다. 그것은 삶의 토대가 있고, 정서적 온기가 있으며, 오늘날까지 자연스럽게 이어지고 있는 문화다.

동시에 중국 문화를 단일하고 경직되며 배타적인 상징으로 만들어서도 안 된다. 중국 문화가 매력적인 이유는 바로 그 풍부함과 복잡성, 그리고 포용성에 있다. 서로 다른 지역과 민족, 계층과 세대마다 각기 다른 생활 방식과 문화적 표현이 존재한다. 세계가 중국을 좋아하게 만드는 것은 세계가 고정된 틀 속 중국만을 받아들이게 하는 것이 아니라, 다층적이고 다양한 모습 속에, 삶의 활기와 창의성이 살아 있는 중국을 보여주는 데 있다.

마지막으로, 이러한 열풍이 지속될 수 있을지는 근본적으로 중국 사회 자체의 발전, 공공 문명 수준의 제고, 그리고 평범한 사람들의 내면적 행복감 증대에 달려 있다는 점도 살펴봐야 한다. 외부 세계가 한 국가에 대해 느끼는 감정은 단기적인 화제로 유지되는 것이 아니라, 장기적인 관찰을 통해 형성된다. 만약 중국의 공공 서비스가 더욱 친절해지고, 도시와 농촌의 삶이 더욱 쾌적해지며, 사람들 간의 예의와 선의가 넘치고, 사회적 분위기 역시 한층 여유로워진다면, 이러한 매력은 자연스럽게 외부 세계에 전달될 것이다.

그러므로 '중국인 체험, 중국인 되기'라는 해외에서의 유행 현상을 마주하며 스스로를 과소평가할 필요도, 지나치게 자만할 필요도 없다. 진정으로 성숙한 문화적 자신감이란 스스로를 존중하면서도 타인을 존중하는 태도다. 우리는 중국식 삶의 방식이 사랑받는 것을 기쁘게 여길 수는 있지만, 동시에 타국의 문화 역시 존중하고 서로 다른 사회의 삶의 논리를 이해해야 한다. 문화 전파는 우열을 가리거나 승패를 다투는 일이 아니라, 상호 이해 속에서 매력을 형성해 가는 과정이다.

[중국 금교= 뉴스핌 특약]