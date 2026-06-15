전 세계 SNS 휩쓴 '중국 체험, 중국인 되기' 열풍, 중국식 라이프스타일에 주목

[서울=뉴스핌]주옥함 기자= 2026년 들어 해외 소셜미디어에서는 '중국인 체험,중국인 되기(Becoming Chinese)'는 새로운 문화 현상이 빠르게 확산되고 있다. 관련 해시태그의 누적 조회 수는 40억 회를 넘어섰으며, 틱톡(TikTok) 단일 플랫폼에서만 참여 건수가 5억 회를 돌파했다.

서로 다른 피부색과 언어를 가진 수백만 명의 해외 이용자들이 한데 모여 따뜻한 물을 마시고, 솜 슬리퍼를 신고, 팔단금(八段錦) 체조를 수련하는 일상을 공유하며 자신의 인생이 "매우 중국적인 시기에 접어들었다"고 선언하고 있다. 이에 국제 언론과 학계는 물론 세계 각국의 네티즌과 외국인 거주자들은 이 현상을 둘러싸고 문화적 정체성과 초국가적 상상력에 관한 활발한 논쟁을 이어가고 있다.

미국 뉴욕타임스는 최근 기사에서 이른바 '중국화' 체험이 서구 네티즌들이 자국 쇠퇴에 대한 불안을 해소하는 과정처럼 보인다고 분석했다. 미국의 일부 이용자들에게 관련 영상은 아직 자국에서 실현되지 못한 미래의 삶의 모습으로 받아들여지며, 중국식 고품질·저비용 생활 방식은 누구나 누려야 할 삶의 기준으로 인식된다는 것이다.

이와 함께 뉴욕타임스는 중국 자체의 매력에도 주목하며, 미국이 인프라 등 핵심 공공서비스 분야에서 안정성을 충분히 제공하지 못하는 반면, 중국의 현대적이고 고효율적인 고속철도 시스템은 해외 관광객들에게 더욱 큰 매력으로 작용하고 있다고 평가했다.

한 관광객이 후베이(湖北)성 황스(黃石)시 양신(陽新)현의 셴다오후(仙島湖) 호숫가에 있는 부처의 손(佛手) 조형물 위에서 아름다운 자연 경관을 감상하고 있는 모습. [사진=금교 제공]

영국 방송사(BBC)는 테크놀로지 작가 아프라의 말을 인용해 "이 젊은이들은 자신들의 주변 세계가 정체되는 모습을 지켜보고 있지만, 중국은 끊임없이 도시를 건설하고 있다"고 보도했다.

캐나다의 데일리 하이브는 또 다른 관점에서, 오랫동안 국제 사회에서 중국은 판다, 만리장성(万里長城), 궁푸(功夫)와 같은 전통적 이미지로 소비되어 왔지만, 최근의 중국식 생활양식 열풍은 평범한 일상을 중심으로 새로운 문화적 접점을 만들어내고 있다고 지적했다. 슬리퍼를 신고 구기자차를 우려 마시는 단순한 행동만으로도 서로 다른 문화권의 사람들이 '중국식 온기'를 쉽게 체험할 수 있게 되었다는 것이다.

이 같은 흐름의 변화에 대해 미국 케이블 뉴스 네트워크(CNN)는 보다 심층적으로 분석하며 오늘날 사람들이 중국에 주목하는 이유로 중국이 지닌 독특한 매력을 꼽았다.

아울러 미국 이용자들이 샤오훙수(小紅書) 등 중국 소셜미디어로 대거 유입되면서, 서로 다른 온라인 공간에 있던 집단들이 전례 없는 방식으로 연결되고 있다고 평가했다.

미국의 비즈니스 인사이더 역시 이러한 분석에 동의하며, 후속 보도를 통해 미국 Z세대가 더 이상 중국을 단순한 경쟁 상대로만 바라보지 않고, 오히려 전통의학과 소셜미디어, 첨단기술 및 인프라 구축 등 분야에서 축적된 중국의 경험에 강한 흥미를 느끼고 있다고 전했다.

러시아 매체는 '참 멋지다: 전 세계가 중국식 생활방식에 주목하고 있다'라는 제목의 기사에서, 서구 사회에서 중국의 모든 요소가 하나의 트렌드로 자리잡고 있다고 보도했다.

이 같은 세계적 문화 열풍에 대해 각국 학계도 다양한 해석을 내놓고 있다. 영국의 시사평론가 클리프 바델은 관련 글에서 외국인들이 경외심을 가지고 중국의 전통문화와 의례를 체험하고 있으며, 이러한 흐름은 긍정적 에너지로 작용할 가능성이 있다고 분석했다. 그는 외국 문화를 향한 관심의 궁극적 목적은 상호 이해를 증진하는 데 있으며, 이는 서로 다른 문화 간의 심리적 간극을 줄이는 데 기여한다고 강조했다.

프랑스 국립과학연구센터(CNRS)의 중국학자 장필리프 베자는 '궁극의 중국화' 현상이 보여주는 것은 단순한 중국 문화에 대한 호기심이라기보다, 서구가 이상적으로 여겨온 생활 방식에 대한 피로감에서 비롯된 것이라고 분석했다.

이집트 베니수에프 대학교의 정치학 교수 나디아 힐미는 문명 간 상호 학습이라는 관점에서 보다 근본적인 의미를 짚었다. 그는 문화적 다양성이 세계의 기본 조건이며, 평등한 대화와 상호 존중을 통해서만 오해와 갈등을 해소할 수 있다고 강조했다.

외국인 관광객들이 베이징 첸먼 다스란(大柵欄)의 퉁런탕(同仁堂) 매장 앞에서 기념사진을 촬영하고 있는 모습.[사진=금교 제공]

중국에서 오랜 기간 생활해 온 외국인들에게 이러한 변화는 더욱 깊은 공감으로 다가온다. 러이사 매체의 기자 알리나는 자신이 이제 "거의 95%는 중국인이 된 것 같습니다."라고 농담 섞어 말하기도 했다. 그러면서 "앞으로 더 많은 외국 친구들이 저처럼 중국을 이해하게 되기를 바랍니다."라고 덧붙였다.

물론 이러한 긍정적 평가 속에서도 보다 복합적인 시각 역시 존재한다. 월스트리트저널에서는 '중국화' 열풍이 많은 중국계 미국인들에게 묘한 감정을 안겨주고 있다고 전했다. 이들은 중국 문화를 단순히 '코스프레 의상'처럼 소비하는 것이 아니라, 그 역사와 맥락을 제대로 이해하고 존중해야 한다는 문제의식을 제기하고 있다.

다양한 시각이 존재함에도 불구하고 각계가 공통적으로 인식하는 바는 분명하다. '중국 체험, 중국인 되기' 열풍의 핵심은 보다 균형 잡히고 따뜻한 삶에 대한 보편적 열망이라는 점이다. 한 평론에서 지적했듯이, 이 유행의 이면에는 더 나은 삶을 향한 인류 공통의 기대가 자리하고 있다. 중국식 생활양식에는 중국 고유의 지혜가 담겨 있는 동시에 인간이라면 누구나 공감할 수 있는 행복에 대한 보편적 지향이 녹아 있기 때문이다.

[중국 금교= 뉴스핌 특약]