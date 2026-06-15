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전 세계 SNS 휩쓴 '중국 체험, 중국인 되기' 열풍, 중국식 라이프스타일에 주목

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AI 핵심 요약

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  • 해외 소셜미디어에서 2026년 '중국인 되기' 열풍이 확산했다
  • 서구 언론·학계는 중국식 일상을 매력적 대안이자 삶의 기준으로 분석했다
  • 전문가들은 이 현상을 더 나은 삶과 상호 이해를 향한 보편적 열망으로 평가했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌]주옥함 기자= 2026년 들어 해외 소셜미디어에서는 '중국인 체험,중국인 되기(Becoming Chinese)'는 새로운 문화 현상이 빠르게 확산되고 있다. 관련 해시태그의 누적 조회 수는 40억 회를 넘어섰으며, 틱톡(TikTok) 단일 플랫폼에서만 참여 건수가 5억 회를 돌파했다.

서로 다른 피부색과 언어를 가진 수백만 명의 해외 이용자들이 한데 모여 따뜻한 물을 마시고, 솜 슬리퍼를 신고, 팔단금(八段錦) 체조를 수련하는 일상을 공유하며 자신의 인생이 "매우 중국적인 시기에 접어들었다"고 선언하고 있다. 이에 국제 언론과 학계는 물론 세계 각국의 네티즌과 외국인 거주자들은 이 현상을 둘러싸고 문화적 정체성과 초국가적 상상력에 관한 활발한 논쟁을 이어가고 있다.

미국 뉴욕타임스는 최근 기사에서 이른바 '중국화' 체험이 서구 네티즌들이 자국 쇠퇴에 대한 불안을 해소하는 과정처럼 보인다고 분석했다. 미국의 일부 이용자들에게 관련 영상은 아직 자국에서 실현되지 못한 미래의 삶의 모습으로 받아들여지며, 중국식 고품질·저비용 생활 방식은 누구나 누려야 할 삶의 기준으로 인식된다는 것이다.

이와 함께 뉴욕타임스는 중국 자체의 매력에도 주목하며, 미국이 인프라 등 핵심 공공서비스 분야에서 안정성을 충분히 제공하지 못하는 반면, 중국의 현대적이고 고효율적인 고속철도 시스템은 해외 관광객들에게 더욱 큰 매력으로 작용하고 있다고 평가했다.

한 관광객이 후베이(湖北)성 황스(黃石)시 양신(陽新)현의 셴다오후(仙島湖) 호숫가에 있는 부처의 손(佛手) 조형물 위에서 아름다운 자연 경관을 감상하고 있는 모습. [사진=금교 제공]

영국 방송사(BBC)는 테크놀로지 작가 아프라의 말을 인용해 "이 젊은이들은 자신들의 주변 세계가 정체되는 모습을 지켜보고 있지만, 중국은 끊임없이 도시를 건설하고 있다"고 보도했다.

캐나다의 데일리 하이브는 또 다른 관점에서, 오랫동안 국제 사회에서 중국은 판다, 만리장성(万里長城), 궁푸(功夫)와 같은 전통적 이미지로 소비되어 왔지만, 최근의 중국식 생활양식 열풍은 평범한 일상을 중심으로 새로운 문화적 접점을 만들어내고 있다고 지적했다. 슬리퍼를 신고 구기자차를 우려 마시는 단순한 행동만으로도 서로 다른 문화권의 사람들이 '중국식 온기'를 쉽게 체험할 수 있게 되었다는 것이다.

이 같은 흐름의 변화에 대해 미국 케이블 뉴스 네트워크(CNN)는 보다 심층적으로 분석하며 오늘날 사람들이 중국에 주목하는 이유로 중국이 지닌 독특한 매력을 꼽았다.

아울러 미국 이용자들이 샤오훙수(小紅書) 등 중국 소셜미디어로 대거 유입되면서, 서로 다른 온라인 공간에 있던 집단들이 전례 없는 방식으로 연결되고 있다고 평가했다.

미국의 비즈니스 인사이더 역시 이러한 분석에 동의하며, 후속 보도를 통해 미국 Z세대가 더 이상 중국을 단순한 경쟁 상대로만 바라보지 않고, 오히려 전통의학과 소셜미디어, 첨단기술 및 인프라 구축 등 분야에서 축적된 중국의 경험에 강한 흥미를 느끼고 있다고 전했다.

러시아 매체는 '참 멋지다: 전 세계가 중국식 생활방식에 주목하고 있다'라는 제목의 기사에서, 서구 사회에서 중국의 모든 요소가 하나의 트렌드로 자리잡고 있다고 보도했다.

이 같은 세계적 문화 열풍에 대해 각국 학계도 다양한 해석을 내놓고 있다. 영국의 시사평론가 클리프 바델은 관련 글에서 외국인들이 경외심을 가지고 중국의 전통문화와 의례를 체험하고 있으며, 이러한 흐름은 긍정적 에너지로 작용할 가능성이 있다고 분석했다. 그는 외국 문화를 향한 관심의 궁극적 목적은 상호 이해를 증진하는 데 있으며, 이는 서로 다른 문화 간의 심리적 간극을 줄이는 데 기여한다고 강조했다.

프랑스 국립과학연구센터(CNRS)의 중국학자 장필리프 베자는 '궁극의 중국화' 현상이 보여주는 것은 단순한 중국 문화에 대한 호기심이라기보다, 서구가 이상적으로 여겨온 생활 방식에 대한 피로감에서 비롯된 것이라고 분석했다.

이집트 베니수에프 대학교의 정치학 교수 나디아 힐미는 문명 간 상호 학습이라는 관점에서 보다 근본적인 의미를 짚었다. 그는 문화적 다양성이 세계의 기본 조건이며, 평등한 대화와 상호 존중을 통해서만 오해와 갈등을 해소할 수 있다고 강조했다. 

외국인 관광객들이 베이징 첸먼 다스란(大柵欄)의 퉁런탕(同仁堂) 매장 앞에서 기념사진을 촬영하고 있는 모습.[사진=금교 제공]

중국에서 오랜 기간 생활해 온 외국인들에게 이러한 변화는 더욱 깊은 공감으로 다가온다. 러이사 매체의 기자 알리나는 자신이 이제 "거의 95%는 중국인이 된 것 같습니다."라고 농담 섞어 말하기도 했다. 그러면서 "앞으로 더 많은 외국 친구들이 저처럼 중국을 이해하게 되기를 바랍니다."라고 덧붙였다.

물론 이러한 긍정적 평가 속에서도 보다 복합적인 시각 역시 존재한다. 월스트리트저널에서는 '중국화' 열풍이 많은 중국계 미국인들에게 묘한 감정을 안겨주고 있다고 전했다. 이들은 중국 문화를 단순히 '코스프레 의상'처럼 소비하는 것이 아니라, 그 역사와 맥락을 제대로 이해하고 존중해야 한다는 문제의식을 제기하고 있다.

다양한 시각이 존재함에도 불구하고 각계가 공통적으로 인식하는 바는 분명하다. '중국 체험, 중국인 되기' 열풍의 핵심은 보다 균형 잡히고 따뜻한 삶에 대한 보편적 열망이라는 점이다. 한 평론에서 지적했듯이, 이 유행의 이면에는 더 나은 삶을 향한 인류 공통의 기대가 자리하고 있다. 중국식 생활양식에는 중국 고유의 지혜가 담겨 있는 동시에 인간이라면 누구나 공감할 수 있는 행복에 대한 보편적 지향이 녹아 있기 때문이다.

 [중국 금교= 뉴스핌 특약]

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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