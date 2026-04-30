친구끼리 2초 일상 공유…과시 피로 2030, '셋로그'로 모인다

AI 핵심 요약beta
- 2030세대가 30일 셋로그 앱으로 사소한 일상을 공유했다.
- 친구들끼리 1시간마다 2초 영상을 업로드하며 부담 없이 즐겼다.
- 기존 SNS 과시 피로감에서 벗어난 소수 친목 문화가 유행 요인이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"SNS 외모강박·과장된 모습 피로감 느끼는 젊은이들 많아"
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 유재선 인턴기자 = "일어나기 싫다", "출근 준비 중…", "지하철에 사람이 없네"
아침부터 한 스마트폰 앱에는 분할된 화면에 짧은 영상과 글이 올라온다. 침대에 누워서 바라보는 천장부터 아침식사, 지하철역 풍경까지 각양각색 아침 일상이 담겨 있다. 최근 2030세대에서 유행하는 일상 공유 앱 '셋로그'다.
30일 뉴스핌 취재를 종합하면 최근 20대와 30대 사이에서 친한 친구끼리만 사소한 일상을 공유하는 '소수 친목' 앱들이 인기를 얻고 있다. 대표 일상 공유 앱인 '셋로그(setlog)'는 1시간 마다 자신의 일상을 2초 정도 영상으로 찍어 업로드하는 방식이다. 같이 참여하는 친구들의 영상에 반응이나 답장을 보낼 수도 있다.
셋로그는 이날 기준 앱 스토어 무료 앱 다운로드 순위 1위를 기록하고 있다. 인터넷과 SNS에서도 '셋로그 재밌게 하는 법' 등의 게시물이 공유되고 있다.
◆ 가까운 친구끼리 사용해 부담감↓...사소한 일상 공유도 즐거움
앱 사용자들은 대체로 친구들 꾸미지 않은 일상을 실시간으로 볼 수 있어 좋다는 반응을 보이고 있다.
최근 친한 친구 4명과 셋로그를 시작했다는 30대 A씨는 "평소에 바빠서 친구들과 사소한 일상을 공유하기 어려웠는데 이렇게 할 수 있어 재밌다"며 "시간별로 친구들이 어떤 일상을 보내는지 한눈에 보는 즐거움이 있다"고 전했다.
기존 인스타그램 등 다른 SNS와 달리 실제로 가까운 친구들끼리만 일상을 공유하는 점을 장점으로 꼽기도 한다.
20대 직장인 김모 씨는 "인스타그램 등 다른 SNS는 지인들 소식 외 정보가 많고 가깝지 않은 지인도 서로 팔로우하고 있는 경우가 많아 게시물을 올릴 때 눈치가 보인다"며 "셋로그는 친한 사람들과 별거 아닌 일상만 올려도 재밌다"고 말했다.
30대 직장인 B씨는 "사회생활 하며 만난 사람들이 아니라 일상이 궁금한 진짜 친한 사람끼리만 할 수 있어서 좋다"며 "친구들이 출근할 때랑 퇴근할 때 분위기가 다른게 보여 웃기다"고 전했다.
◆ '과시' ,'과장' 만연한 기존 SNS 피로감...'비리얼' 등 연이어 인기
기존 SNS에서 과장되거나 왜곡된 모습을 보여주는 것에 지친 사람들이 친한 친구 사이에서 일상 모습을 공유하고 싶어하는 점도 인기 요인으로 거론된다.
셋로그 이용자들은 기존 SNS는 주변인들에게 보여줄만한 '괜찮은 사진'을 올려야 할 것 같은 부담감이 있었지만 셋로그는 가까운 소수 지인들끼리 공유하기 때문에 부담이 없다고 입을 모았다.
대학생 이유민 씨는 "너무 사소해서 다 말하지 않지만 재미있는 각자의 이슈를 쉽게 확인하는 재미가 있다"고 말했다.
앞서 셋로그 출시 이전에도 '비리얼', '로켓 위젯' 등 가까운 친구들과 일상 사진을 공유하는 어플이 인기를 끌었다.
'비리얼'도 이용했다는 대학생 최모 씨는 "인스타나 유튜브처럼 좋아요와 팔로워 숫자가 명확하게 보이는 SNS가 흥하면서 숫자에 급급한 분위기가 생긴지 꽤 오래된 것 같다"며 "이런 관계에 피로감을 느끼고 꾸며진 모습이 아닌 소수의 친한 친구끼리 진실된 일상을 공유하는게 요즘 MZ문화인 것 같다"고 설명했다.
전문가들 역시 기존 SNS가 주던 부담감이나 외모 강박 등에서 벗어난 형태의 일상 교류를 유행의 원인으로 꼽았다.
임명호 단국대 심리학과 교수는 "외모 강박과 더불어 사진을 SNS에서 과장되고 왜곡되어 보여주는 모습들이 있었는데 그 부분에 대해 젊은이들이 피로감을 느낀 것 같다"며 "무차별적으로 올리는 사진, 과시나 인정받기 위한 사진들에 대해 많은 사람들이 피로감을 느끼고 있다"고 설명했다.
이은희 인하대 소비자학과 교수는 "단체대화방처럼 모여있는 상태로 가까운 사람끼리만 수시로 일상을 공유할 수 있다는 점에서 기존 SNS의 단점이 배제된 형태"라며 "다만 1시간마다 일상을 공유하게 하기 때문에 연인이나 친구 사이에 자유 의사를 침해하는 등 악용될 소지가 있는 부분이 우려된다"고 짚었다.
gdy10@newspim.com