[르포] 호르무즈 재봉쇄 직격탄…서울 출근길에 드리운 '고유가 공포'

출근 시간 지나도 아파트 주차장 '만차'

지하철 이용객 숫자 전쟁 전보다 체감↑





[서울=뉴스핌] 조준경 기자 유재선 인턴기자 = 고유가가 몇 주째 이어지면서, 서울의 출근 풍경도 바뀌었다. 아파트 단지에서는 출근 시간이 한참 지났는데도 차량들이 대부분 그대로 주차돼 있는 반면, 지하철 이용 승객은 늘어 '계단 정체'까지 빚어졌다. 호르무즈 재봉쇄로 인해 기름값이 더 상승할 조짐도 엿보인다.

◆ 월요일 오전 빼곡한 아파트 주차장

20일 오전 9시 30분 서울 지하철 1호선 대방역 인근 한 복도식 아파트 주차장은 평일 오전이라고 보기 어려울 만큼 차량이 빽빽이 들어찬 채 그대로 멈춰 있었다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 20일 오전 10시경 서울 강남구 은마아파트에 출근 시간이 지났는데도 차량들이 가득 주차 돼 있는 모습. 2026.04.20

오전 10시가 가까워져도 출차 차량은 좀처럼 보이지 않았다. 단지로 진입하는 입차 차량이 간간이 눈에 띌 뿐, 단지를 빠져나가는 차는 드문 편이었다. 장기간 움직이지 않은 듯한 차량도 적지 않았다. 차량 앞유리와 보닛에는 꽃가루와 먼지가 켜켜이 쌓여 있었다. 일부 차량 외관에는 새 배설물이 그대로 굳어 있었다.

차 표면에 쌓인 꽃가루를 닦고 있던 40대 한 주민은 "한 달 전부터 차를 거의 안 끌고 1호선 대방역까지 걸어서 지하철을 타고 다닌다"고 말했다.

강남구 은마아파트 역시 비슷한 풍경을 보였다. 출근 시간대가 한참 지난 오전 10시 전후에도 단지 내 주차장은 대부분의 차량이 그대로 자리를 지키고 있었다. 양쪽에 주차된 차들 사이 좁은 통로만 남아 있어, 차량 한 대가 겨우 지나갈 정도의 구간이 곳곳에서 눈에 띄었다.

40대 주민 오모 씨는 "전쟁 전보다 확실히 차들이 안 빠진다"며 "기름값이 비싸니 두고 다니는 건데 지하철이 편리해도 몸이 피곤해서 문제"라고 말했다.

또 다른 주민 허모 씨는 "리터당 2000원 이상이 지하철 타는 것보다 스트레스라서 차를 놓고 다니는 것"이라며 "이 단지는 원래 주차가 힘든데 차들이 안빠지니까 차를 써야되는 사람이 차를 빼기 힘들 때도 있다"고 설명했다.

◆ "지하철 역사 빠져나가는데도 시간 걸려"

차를 집에 두고 출근하는 직장인은 지하철로 몰렸다. 이날 오전 7시 40분쯤 서울 지하철 5호선 신길역. 5호선 지하철이 3~4분 간격으로 들어왔지만 승강장에 서 있는 승객은 줄지 않았다. 앞 열차가 떠난 뒤에도 곧바로 사람들이 줄을 섰기 때문이다. 열차가 도착하면 내리는 사람과 타려는 사람이 문 앞에서 맞부딪히며, 서로 몸을 비켜 세워 겨우 통로를 만드는 장면이 반복됐다.

[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 20일 오전 출근 시간인 지하철 5호선 광화문역 승강장에서 평소보다 많은 이용객들로 인해 '에스컬레이터 정체'가 빚어지고 있다. 2026.04.20

평소 자가용으로 출퇴근했다는 40대 직장인은 "원래는 차를 타고 다녔는데, 기름값이 너무 올라 지난주부터 지하철을 이용하고 있다"며 "오늘은 기다리는 줄이 평소보다 더 길어진 느낌"이라고 설명했다.

그는 "한 줄에 3~4명은 더 늘어난 것 같다"며 "요즘 날씨가 부쩍 더워졌는데 그럴 때는 붐비는 열차를 타는 게 불편하다"고 덧붙였다.

오전 8시 무렵 마천행 5호선 전동차 안은 손잡이를 잡기 어려울 정도로 사람들로 빽빽했다. 탑승 시 뒤에서 밀려 들어오는 힘에 떠밀리듯 객실 안으로 들어가는 승객도 보였다. 열차가 흔들릴 때마다 몸이 서로 부딪히는 상황을 피하기 어려운 상태였다.

여의도역, 마포역, 공덕역, 충정로역 등 환승·업무 수요가 많은 구간마다 승·하차 인원은 크게 늘었다. 내리는 사람과 타려는 사람들이 한꺼번에 몰리면서 문 앞은 짧은 정체를 여러 차례 반복했다.

오전 8시 30분 광화문역 승강장에 도착해 계단을 오르자 계단 앞에서 인파가 멈춰 섰다. 계단 상단까지 인파가 차오르면서 약 5분 동안 거의 움직이지 못했다. 역사 안에서 지상 대합실로 빠져나오는 데 10분 이상이 걸렸다. 에스컬레이터를 타기 위한 줄 역시 길게 늘어서 있어, 몇 걸음 걷고 다시 서는 상황이 이어졌다.

광화문 인근 직장에 다니는 30대 회사원은 "지하철에서 내리고 나서 계단 앞에서 이렇게 오래 막힌 건 거의 처음"이라며 "기름값이 오르면서 차 대신 지하철을 택한 사람이 늘어난 것 같다"고 말했다. 그는 "오늘처럼 사람이 더 몰리는 날에는 조금만 늦게 나오면 지각할 수도 있겠다는 생각이 들어 앞으로는 더 일찍 출근해야 할 것 같다"고 했다.

◆ 국제유가 재상승, 시차 두고 정유사·주유소·소비자가격으로 전가

출근길 풍경을 변화시킨 주요인은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 장기화다. 지난 17일 개방되는 줄 알았던 호르무즈 해협이 이튿날 이란 군부에 의해 다시 걸어 잠기면서 국제유가도 들썩이고 있다. 브렌트유는 개방 소식이 전해졌을 당시 9.1%급락했으나 이날 오전 8시30분 기준 6.14% 오른 1배럴당 95.93달러를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 중동 사태 장기화 우려 등으로 정부가 원유 수급 위기경보를 3단계로 전격 격상한 가운데, 국내 기름값이 계속 상승해 전국 주유소의 휘발유 판매 가격이 리터당 2000원을 돌파했다. 2일 서울의 한 주유소에서 휘발유가 리터당 2190원에 판매되고 있다. 2026.04.02 kunjoo@newspim.com

호르무즈 해협 재봉쇄로 국제유가가 다시 오름세 조짐을 보이면서 국내 기름값도 상단을 다시 쓰고 있다. 이날 한국석유공사 오피넷 집계 전국 평균 휘발유 가격은 1리터당 2002.83원으로, 2000원을 넘긴 뒤 소폭 상승세를 이어가는 중이다. 정부가 30년 만에 석유 최고가격제를 도입했으나 국내 기름값 고공행진을 꺾기는 역부족인 상황이다.

국제유가는 일정한 시차를 두고 국내 정유사 공급가격에 반영된다. 이란발 긴장 고조로 호르무즈 해협 리스크가 커지면 원유 수송 차질 우려, 해상 운임과 전쟁 위험 보험료 상승 등이 겹치면서 국제 원유·석유제품 가격이 오른다.

국내 정유사들은 이 국제 시세와 환율 등을 토대로 공급가를 조정하는데 최근처럼 변동 폭이 클 때는 정유사 공급가격이 단기간에 크게 뛰는 경우도 적지 않다. 정유사 공급가가 오르면 이를 기반으로 한 주유소 판매가격 역시 뒤따라 오른다.

대방역 인근 아파트 한 주민은 기름값 고공행진을 걱정하며 "예전에는 주말에 마트에 가거나 근교로 나들이를 갈 때마다 차를 꼭 이용했는데 요즘은 웬만하면 대중교통을 이용하려고 한다"고 말했다.

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