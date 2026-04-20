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[르포] 호르무즈 재봉쇄 직격탄…서울 출근길에 드리운 '고유가 공포'

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AI 핵심 요약

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  • 서울 주민들이 20일 고유가로 차량 주차하고 지하철 이용했다.
  • 아파트 주차장은 출근 후에도 차량으로 빽빽하고 지하철은 정체됐다.
  • 호르무즈 재봉쇄로 국제유가 상승하며 국내 기름값 2000원 돌파했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

출근 시간 지나도 아파트 주차장 '만차'
지하철 이용객 숫자 전쟁 전보다 체감↑

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 유재선 인턴기자 = 고유가가 몇 주째 이어지면서, 서울의 출근 풍경도 바뀌었다. 아파트 단지에서는 출근 시간이 한참 지났는데도 차량들이 대부분 그대로 주차돼 있는 반면, 지하철 이용 승객은 늘어 '계단 정체'까지 빚어졌다. 호르무즈 재봉쇄로 인해 기름값이 더 상승할 조짐도 엿보인다. 

◆ 월요일 오전 빼곡한 아파트 주차장

20일 오전 9시 30분 서울 지하철 1호선 대방역 인근 한 복도식 아파트 주차장은 평일 오전이라고 보기 어려울 만큼 차량이 빽빽이 들어찬 채 그대로 멈춰 있었다. 

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 20일 오전 10시경 서울 강남구 은마아파트에 출근 시간이 지났는데도 차량들이 가득 주차 돼 있는 모습. 2026.04.20

오전 10시가 가까워져도 출차 차량은 좀처럼 보이지 않았다. 단지로 진입하는 입차 차량이 간간이 눈에 띌 뿐, 단지를 빠져나가는 차는 드문 편이었다. 장기간 움직이지 않은 듯한 차량도 적지 않았다. 차량 앞유리와 보닛에는 꽃가루와 먼지가 켜켜이 쌓여 있었다. 일부 차량 외관에는 새 배설물이 그대로 굳어 있었다.

차 표면에 쌓인 꽃가루를 닦고 있던 40대 한 주민은 "한 달 전부터 차를 거의 안 끌고 1호선 대방역까지 걸어서 지하철을 타고 다닌다"고 말했다.

강남구 은마아파트 역시 비슷한 풍경을 보였다. 출근 시간대가 한참 지난 오전 10시 전후에도 단지 내 주차장은 대부분의 차량이 그대로 자리를 지키고 있었다. 양쪽에 주차된 차들 사이 좁은 통로만 남아 있어, 차량 한 대가 겨우 지나갈 정도의 구간이 곳곳에서 눈에 띄었다.

40대 주민 오모 씨는 "전쟁 전보다 확실히 차들이 안 빠진다"며 "기름값이 비싸니 두고 다니는 건데 지하철이 편리해도 몸이 피곤해서 문제"라고 말했다. 

또 다른 주민 허모 씨는 "리터당 2000원 이상이 지하철 타는 것보다 스트레스라서 차를 놓고 다니는 것"이라며 "이 단지는 원래 주차가 힘든데 차들이 안빠지니까 차를 써야되는 사람이 차를 빼기 힘들 때도 있다"고 설명했다.

◆ "지하철 역사 빠져나가는데도 시간 걸려"

차를 집에 두고 출근하는 직장인은 지하철로 몰렸다. 이날 오전 7시 40분쯤 서울 지하철 5호선 신길역. 5호선 지하철이 3~4분 간격으로 들어왔지만 승강장에 서 있는 승객은 줄지 않았다. 앞 열차가 떠난 뒤에도 곧바로 사람들이 줄을 섰기 때문이다. 열차가 도착하면 내리는 사람과 타려는 사람이 문 앞에서 맞부딪히며, 서로 몸을 비켜 세워 겨우 통로를 만드는 장면이 반복됐다.

[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 20일 오전 출근 시간인 지하철 5호선 광화문역 승강장에서 평소보다 많은 이용객들로 인해 '에스컬레이터 정체'가 빚어지고 있다. 2026.04.20

평소 자가용으로 출퇴근했다는 40대 직장인은 "원래는 차를 타고 다녔는데, 기름값이 너무 올라 지난주부터 지하철을 이용하고 있다"며 "오늘은 기다리는 줄이 평소보다 더 길어진 느낌"이라고 설명했다.

그는 "한 줄에 3~4명은 더 늘어난 것 같다"며 "요즘 날씨가 부쩍 더워졌는데 그럴 때는 붐비는 열차를 타는 게 불편하다"고 덧붙였다.

오전 8시 무렵 마천행 5호선 전동차 안은 손잡이를 잡기 어려울 정도로 사람들로 빽빽했다. 탑승 시 뒤에서 밀려 들어오는 힘에 떠밀리듯 객실 안으로 들어가는 승객도 보였다. 열차가 흔들릴 때마다 몸이 서로 부딪히는 상황을 피하기 어려운 상태였다.

여의도역, 마포역, 공덕역, 충정로역 등 환승·업무 수요가 많은 구간마다 승·하차 인원은 크게 늘었다. 내리는 사람과 타려는 사람들이 한꺼번에 몰리면서 문 앞은 짧은 정체를 여러 차례 반복했다.

오전 8시 30분 광화문역 승강장에 도착해 계단을 오르자 계단 앞에서 인파가 멈춰 섰다. 계단 상단까지 인파가 차오르면서 약 5분 동안 거의 움직이지 못했다. 역사 안에서 지상 대합실로 빠져나오는 데 10분 이상이 걸렸다. 에스컬레이터를 타기 위한 줄 역시 길게 늘어서 있어, 몇 걸음 걷고 다시 서는 상황이 이어졌다.

광화문 인근 직장에 다니는 30대 회사원은 "지하철에서 내리고 나서 계단 앞에서 이렇게 오래 막힌 건 거의 처음"이라며 "기름값이 오르면서 차 대신 지하철을 택한 사람이 늘어난 것 같다"고 말했다. 그는 "오늘처럼 사람이 더 몰리는 날에는 조금만 늦게 나오면 지각할 수도 있겠다는 생각이 들어 앞으로는 더 일찍 출근해야 할 것 같다"고 했다.

◆ 국제유가 재상승, 시차 두고 정유사·주유소·소비자가격으로 전가

출근길 풍경을 변화시킨 주요인은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 장기화다. 지난 17일 개방되는 줄 알았던 호르무즈 해협이 이튿날 이란 군부에 의해 다시 걸어 잠기면서 국제유가도 들썩이고 있다. 브렌트유는 개방 소식이 전해졌을 당시 9.1%급락했으나 이날 오전 8시30분 기준 6.14% 오른 1배럴당 95.93달러를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 중동 사태 장기화 우려 등으로 정부가 원유 수급 위기경보를 3단계로 전격 격상한 가운데, 국내 기름값이 계속 상승해 전국 주유소의 휘발유 판매 가격이 리터당 2000원을 돌파했다. 2일 서울의 한 주유소에서 휘발유가 리터당 2190원에 판매되고 있다. 2026.04.02 kunjoo@newspim.com

호르무즈 해협 재봉쇄로 국제유가가 다시 오름세 조짐을 보이면서 국내 기름값도 상단을 다시 쓰고 있다. 이날 한국석유공사 오피넷 집계 전국 평균 휘발유 가격은 1리터당 2002.83원으로, 2000원을 넘긴 뒤 소폭 상승세를 이어가는 중이다. 정부가 30년 만에 석유 최고가격제를 도입했으나 국내 기름값 고공행진을 꺾기는 역부족인 상황이다.

국제유가는 일정한 시차를 두고 국내 정유사 공급가격에 반영된다. 이란발 긴장 고조로 호르무즈 해협 리스크가 커지면 원유 수송 차질 우려, 해상 운임과 전쟁 위험 보험료 상승 등이 겹치면서 국제 원유·석유제품 가격이 오른다.

국내 정유사들은 이 국제 시세와 환율 등을 토대로 공급가를 조정하는데 최근처럼 변동 폭이 클 때는 정유사 공급가격이 단기간에 크게 뛰는 경우도 적지 않다. 정유사 공급가가 오르면 이를 기반으로 한 주유소 판매가격 역시 뒤따라 오른다.

대방역 인근 아파트 한 주민은 기름값 고공행진을 걱정하며 "예전에는 주말에 마트에 가거나 근교로 나들이를 갈 때마다 차를 꼭 이용했는데 요즘은 웬만하면 대중교통을 이용하려고 한다"고 말했다.

calebcao@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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