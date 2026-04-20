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미·이란 종전 협상 막판 고비…결렬 땐 韓 경제 '고유가 충격' 재점화

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  • 미국과 이란 19일 2차 협상 난항 겪으며 유가 급등한다.
  • WTI 90.91달러, 브랜트유 88.19달러로 8% 상승한다.
  • 한국 물가·환율 악화 우려 커지며 정부 대응 제한적이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미 해군 이란 화물선 발포·나포
이란, 휴전 합의 위반·보복 시사
WTI 선물 8% 급등 거래 등 유가 요동
韓 경제, 물가·환율 상승 등 복합적 압박 위기

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 미국과 이란의 2차 대면 협상이 난항을 겪으면서 유가가 급등락을 반복하고 있다. 휴전과 협상 기대감이 살아나면서 유가가 급락했지만, 호르무즈 해협 통항 불안감이 다시 부각되자 급등하는 등 높은 변동성을 보이고 있다. 유가가 환율, 물가 등 한국 경제에 끼치는 영향이 큰 만큼 향후 흐름에 관심이 모아진다.

19일(현지 시각) 뉴욕상품거래소에서 서부텍사스산중질유(WTI) 선물은 8% 급등한 배럴당 90.91 달러로 거래됐다. 브랜트유 선물도 8% 급등한 88.19달러를 기록했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 3차 석유 최고가격제 시행일인 지난 10일 오전 서울의 한 주유소에 유가 정보가 표시되고 있다. 2026.04.10 ryuchan0925@newspim.com

이 같은 유가 급등은 미국과 이란의 2차 대면 협상이 무산될 위기에 처했다는 위기감 때문이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 미 해군이 이란 화물선에 발포하고 나포했다는 취지의 글을 올리면서 중동 사태가 다시 냉각 조짐을 보이고 있다.

이란 측도 미군의 발포는 휴전 합의 위반이라며 보복을 시사했다. 이날 미국과 이란의 두 번째 대면 평화회담이 예정됐지만, 이란 국영 매체는 이란이 이번 협상을 거부했다고 전하면서 중동 긴장 상태가 다시 고조되는 분위기다.

이번 협상이 결렬될 경우 큰 변동성을 보였던 국제유가는 다시 상승 쪽으로 방향을 정할 가능성이 크다. 협상 기대감이 커질 수록 하락했던 유가가 실망감에 따른 반등으로 전환할 수 있다는 전망이다.

다만 유가가 다시 급증할 경우 한국 정부는 다시 충격 완화 장치를 꺼내야 할 처지에 놓이게 된다. 한국 원유 수입의 61%, 나프타 수입의 54%가 호르무즈 해협을 지나야 하는 상황에서 또 해협이 통제되면 물류·항공·철강·자동차 등 제조업 전반에서의 비용 상승이 가팔라질 수 있어서다.

향후 정부가 꺼내들 수 있는 카드도 제한적이다. 중동전쟁에 대응하기 위해 26조2000억원의 추가경정(추경) 예산을 편성, 현재 시행 중인 석유 최고가격제에 따른 손실을 정부가 보존할 계획이다. 하지만 전쟁이 장기화 될 경우 정부가 보존해야 할 비용이 급등해 정책 효과가 떨어질 수 있다.

물가 급등도 풀어야 할 숙제다. 실제 지난달 석유류 물가가 전년 동월 대비 9.9% 급등하면서 전체 물가 상승을 이끌었다. 정부도 중동전쟁 여파로 우리 경제의 '하방 위험'이 현실화되고 있다고 지적했다. 소비심리, 물가에 직접적인 영향을 줘 침체 국면으로 접어들 수 있다고 경고했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 미국과 이란이 2주간 휴전 협상에 합의한 지난 8일 오전 서울역 대합실에서 시민들이 관련 뉴스를 시청하고 있다. 2026.04.08 ryuchan0925@newspim.com

환율 변동성도 문제다. 국제유가가 다시 치솟게 되면 에너지 수입 의존도가 높은 우리나라의 무역조건은 빠르게 악화된다. 위험회피 심리까지 겹치면 원화는 약세 압력을 더 크게 받을 수 있다. 환율 상승은 곡물, 산업용 원자재, 중간재 수입가격까지 밀어 올린다.

송영관 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원은 "전쟁이 장기화 될 경우 온 국민이 고통을 분담해야 할 시점이 올 수도 있다"며 "향후 얼마나 투입될지 알 수 없는 석유 최고가격제와 같은 제도는 빠르게 종료해야 할 수도 있다"고 진단했다.

이어 "국제통과기금(IMF)도 아시아 국가의 재정 건전성을 지적했다"며 "세계 경제가 불안한 지금은 재정 건전성을 유지해야 할 때"라고 말했다.

wideopen@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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