정부·금융기관, 고유가 피해지원금 신속 지급 '맞손'…17일 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 17일 금융위 등과 고유가 피해지원금 지급 업무협약식을 개최했다.
- 중앙·지방정부와 금융기관이 역할 분담과 협력 체계를 구축했다.
- 27일부터 기초수급자 등에게 카드 등으로 지원금을 지급한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부와 금융기관이 고유가 피해지원금의 신속하고 안정적인 지급을 위해 협력 체계를 구축한다.
행정안전부는 17일 금융위원회, 대한민국 시장·군수·구청장협의회, 카드사·인터넷은행·핀테크사 등과 함께 고유가 피해지원금 지급을 위한 업무협약식을 개최한다고 밝혔다.
이번 협약식에는 김민재 행정안전부 차관과 금융위원회 부위원장, 시장·군수·구청장협의회 사무총장을 비롯해 KB국민·신한·삼성·현대카드 등 9개 카드사와 카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크 등 인터넷은행, 네이버페이·카카오페이 등 핀테크사 관계자들이 참석한다.
고유가 피해지원금은 오는 4월 27일부터 기초생활수급자, 차상위가구, 한부모가족 등을 대상으로 우선 지급된다. 지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 가운데 선택할 수 있다.
이번 협약은 본격적인 지급에 앞서 중앙정부와 지방정부, 금융기관 간 역할을 명확히 하고 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 행정안전부는 사업계획 수립과 예산 교부, 업무관리시스템 구축 등 전반을 총괄한다. 지방정부는 지급수단 확보와 민원 처리, 집행 및 정산 업무를 맡는다.
카드사와 인터넷은행, 핀테크사 등 금융기관은 카드 기반 지급 시스템을 구축·운영하고, 신청자에게 지원금을 지급하는 역할을 수행한다.
아울러 지방정부와 금융기관은 개인정보 처리 위·수탁 계약을 체결하고, 지원금 지급에 필요한 최소 범위 내에서 개인정보를 활용하는 등 보안 관리에도 협력하기로 했다.
김민재 행정안전부 차관은 "고유가 피해지원금이 국민께 편리하고 신속하게 지급되기 위해서는 신청·지급 등 직접적으로 서비스를 제공하는 금융기관의 역할이 매우 중요하다"며 "행정안전부는 앞으로도 지방정부, 금융기관과 적극적으로 공조하면서고유가 피해지원금 지급이 차질없이 이루어질 수 있도록 철저히 준비해 나가겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com