정부·금융기관, 고유가 피해지원금 신속 지급 '맞손'…17일 업무협약

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부와 금융기관이 고유가 피해지원금의 신속하고 안정적인 지급을 위해 협력 체계를 구축한다.

행정안전부는 17일 금융위원회, 대한민국 시장·군수·구청장협의회, 카드사·인터넷은행·핀테크사 등과 함께 고유가 피해지원금 지급을 위한 업무협약식을 개최한다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 협약식에는 김민재 행정안전부 차관과 금융위원회 부위원장, 시장·군수·구청장협의회 사무총장을 비롯해 KB국민·신한·삼성·현대카드 등 9개 카드사와 카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크 등 인터넷은행, 네이버페이·카카오페이 등 핀테크사 관계자들이 참석한다.

고유가 피해지원금은 오는 4월 27일부터 기초생활수급자, 차상위가구, 한부모가족 등을 대상으로 우선 지급된다. 지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 가운데 선택할 수 있다.

이번 협약은 본격적인 지급에 앞서 중앙정부와 지방정부, 금융기관 간 역할을 명확히 하고 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 행정안전부는 사업계획 수립과 예산 교부, 업무관리시스템 구축 등 전반을 총괄한다. 지방정부는 지급수단 확보와 민원 처리, 집행 및 정산 업무를 맡는다.

카드사와 인터넷은행, 핀테크사 등 금융기관은 카드 기반 지급 시스템을 구축·운영하고, 신청자에게 지원금을 지급하는 역할을 수행한다.

아울러 지방정부와 금융기관은 개인정보 처리 위·수탁 계약을 체결하고, 지원금 지급에 필요한 최소 범위 내에서 개인정보를 활용하는 등 보안 관리에도 협력하기로 했다.

김민재 행정안전부 차관은 "고유가 피해지원금이 국민께 편리하고 신속하게 지급되기 위해서는 신청·지급 등 직접적으로 서비스를 제공하는 금융기관의 역할이 매우 중요하다"며 "행정안전부는 앞으로도 지방정부, 금융기관과 적극적으로 공조하면서고유가 피해지원금 지급이 차질없이 이루어질 수 있도록 철저히 준비해 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com