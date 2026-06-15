휴온스메디텍·휴메딕스, '더마샤인 듀오RF' 출시 심포지엄 개최

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피부 재생·스킨부스터·리프팅 최신 임상 공유

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스그룹 의료기기 전문기업 휴온스메디텍과 에스테틱 전문기업 휴메딕스가 에스테틱 의료기기 신제품 출시를 기념하는 심포지엄을 열고 의료진과의 학술 교류에 나섰다.

휴온스메디텍과 휴메딕스는 지난 13일 서울 강남구 그랜드 머큐어 임페리얼 팰리스 서울 강남에서 '더마샤인 듀오RF' 출시 기념 심포지엄을 공동 개최했다고 15일 밝혔다.

지난 13일 '더마샤인 듀오RF' 출시 심포지엄에서 중앙대학교병원 피부과 김범준 교수가 강연을 진행하고 있다. [사진=휴온스메디텍]

이번 심포지엄은 '피부의 새로운 기준: 리부트, 부스트, 리프팅(The New Standard in Skin: Reboot. Boost. Lifting)'을 주제로 진행됐다. 바노바기피부과의원 전희대 원장이 좌장을 맡았으며, 미용의학 분야 의료진들이 참석해 피부 재생과 스킨부스터, 리프팅을 중심으로 최신 임상 경험과 시술 전략을 공유했다.

새롭게 출시된 더마샤인 듀오RF는 기존 더마샤인 제품군의 전동식 약물 주입 펌프에 저출력 고주파(RF) 에너지 전달 기능을 결합한 장비다. 약물 주입과 고주파 리프팅을 하나의 기기로 순차적으로 시행할 수 있어 시술 시간과 횟수를 줄이는 동시에 환자 만족도를 높일 수 있도록 설계됐다.

휴온스메디텍은 이번 심포지엄에서 더마샤인 듀오RF를 비롯해 휴메딕스의 에스테필 럭스, 린커브 프로 등 에스테틱 제품군을 함께 선보이며 의료진과의 학술 교류를 확대했다.

하창우 휴온스메디텍 대표는 "더마샤인 브랜드가 축적해 온 인젝터 기술력에 RF 기술을 접목한 더마샤인 듀오RF를 선보이게 됐다"며 "지속적인 학술 활동과 의료진 협력을 통해 차별화된 에스테틱 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

강민종 휴메딕스 대표는 "휴메딕스의 영업 네트워크와 휴온스메디텍의 에스테틱 의료기기 기술력을 결합해 토탈 에스테틱 솔루션을 구축하게 됐다"며 "신제품 출시를 계기로 학술 교류를 확대하고 제품 간 시너지를 높여 국내 에스테틱 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com