휴온스메디텍, '대한임상미용의학회'서 제품 경쟁력 알려

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더마샤인 듀오 RF·린커브 프로 등 소개

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스그룹 의료기기 전문기업 휴온스메디텍이 학술대회에 참석해 주요 미용의료 제품의 경쟁력을 알렸다.

휴온스메디텍은 지난 31일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 열린 '2026 대한임상미용의학회'에 참가해 미용의료기기의 임상 활용 전략을 공유했다고 1일 밝혔다.

휴온스메디텍은 지난 31일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 열린 '대한임상미용의학회'에 참가해 주요 미용의료 제품 경쟁력을 홍보했다. [사진=휴온스메디텍]

대한임상미용의학회는 피부 미용과 에너지 기반 시술 분야의 최신 임상 경향 및 시술 노하우를 공유하는 학술 행사로, 국내 미용의학 분야 의료진이 대거 참석하는 자리다. 휴온스메디텍은 이번 학술대회를 통해 실제 임상 환경에서 활용 가능한 미용의료장비 운용 전략과 시술 접근 방향을 중심으로 의료진과 학술 교류를 진행했다.

학술 프로그램에서는 삼성노블의원 김해솔 원장이 '해부학적 곡면 맞춤 HIFU와 융합형 니들 RF의 시너지: 3D Multi-Layer 리프팅 및 진피 리모델링 최적화 전략'을 주제로 강연을 진행했다.

김 원장은 해부학적 구조와 얼굴 곡면에 따른 에너지 전달 방식의 차이를 기반으로, 고강도 집속 초음파(HIFU)와 니들 고주파(RF) 장비를 활용한 피부층별 접근 전략을 소개했다. 특히 시술 부위별 특성을 고려한 에너지 설정과 장비 운용 방향, 실제 임상에서 고려해야 할 부분 등을 중심으로 의료진들과 다양한 통찰을 공유했다.

현장에서는 휴온스메디텍의 주입 기능에 RF 기능을 추가한 '더마샤인 듀오 RF' 곡선형 카트리지 HIFU장비인 '린커브 프로'에 대한 관심도 이어졌다.

휴온스메디텍은 앞으로도 의료진 대상 학술 마케팅과 실전형 교육 프로그램을 지속 확대해 나간다는 계획이다. 특히 다양한 임상 경험과 장비 활용 노하우를 공유할 수 있는 학술 활동을 강화해 의료진과의 접점을 넓혀갈 방침이다.

휴온스메디텍 하창우 대표는 "린커브 프로는 얼굴의 해부학적 곡면과 시술 편의성을 고려해 개발한 곡선형 카트리지 HIFU 장비로, 현장 의료진의 다양한 니즈에 부합할 수 있는 제품"이라며 "더마샤인 듀오 RF는 오는 6월 심포지움 개최를 계기로 제품 인지도 확대와 임상 활용 사례 확산에 더욱 속도를 낼 예정"이라고 밝혔다.

sykim@newspim.com