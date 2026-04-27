현대해상, 2030세대 전용 '굿앤굿2040종합보험' 출시

AI 핵심 요약beta
- 현대해상이 27일 청년층 대상 '굿앤굿2040종합보험'을 출시했다.
- 스포츠 활동 증가와 정신건강 수요를 반영해 상해·정신질환 보장을 강화했다.
- 생활비 담보 신설로 중대질병 시 매월 보험금을 지급한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 현대해상은 20세부터 40세 사이 청년층의 라이프스타일과 소비 트렌드를 반영한 신상품 '굿앤굿2040종합보험'을 출시했다고 27일 밝혔다.
2030세대를 중심으로 스포츠 활동 증가에 따라 상해 사고 위험이 커지고, 고물가 속 실속형 소비와 정신건강 관리 수요도 확대되고 있다. 현대해상은 이런 세대적 특성을 반영해 보험료 부담을 낮춘 무해지형 구조의 전용 보험 상품을 출시했다.
우선 활동성이 높은 고객 특성을 고려해 골절 및 화상 사고 시 반복적인 보장을 제공한다. 또 하나의 사고로 여러 부위를 다칠 경우 추가 보험금을 지급하는 등 상해 보장 범위를 대폭 강화했다.
특히 '정신질환통합보장'을 신설해 진단부터 ▲상담 ▲입원 ▲약물 치료까지 단계별 보장을 제공하며, 원형탈모나 내향성 손발톱 등 외모 관련 질환과 특정 자가면역질환까지 보장 대상을 확대했다.
아울러 경제활동기 중대 질병 발생 시 소득 공백을 보완할 수 있도록 '매달받는 생활비' 담보를 신설했다. 이는 암, 뇌출혈 등 8대 사유 발생 시 정년인 60 또는 65세까지 매월 확정 보험금을 지급해 연금 수령 전까지의 경제적 리스크를 최소화하도록 돕는다.
가입 연령은 20세부터 40세까지이며, 보험기간은 ▲80세 ▲90세 ▲100세 만기 중 고객의 필요에 따라 선택할 수 있다.
현대해상 관계자는 "2030세대의 라이프스타일을 지원하면서도 경제적 부담은 덜어줄 수 있는 전용 상품이 필요한 시점"이라며 "현대해상은 신체 건강은 물론 정신 건강까지 꼼꼼하게 케어하여 청년층의 든든한 동반자가 될 것"이라고 전했다.
eoyn2@newspim.com