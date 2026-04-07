현대해상, '인생의품격종합보험' 출시

AI 핵심 요약beta
- 현대해상이 7일 고객 생애 주기 맞춤 '인생의품격종합보험'을 출시했다.
- 복층형·전환형 구조와 중도부가특약으로 보장 선택 폭을 넓혔다.
- 가입 연령 15~90세, 90세·100세 만기 중 선택 가능하다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 현대해상은 고객의 생애 주기에 따라 필요한 보장을 유연하게 구성할 수 있는 신상품 '인생의품격종합보험'을 출시했다고 7일 밝혔다.
최근 평균수명 증가와 함께 생애 주기별 대비해야 할 위험의 종류와 규모가 다양해지면서 시기별로 필요한 보장도 달라지고 있다. 이에 현대해상은 하나의 보험으로 생애 전반의 보장자산을 통합 관리할 수 있도록 차별화된 상품 '인생의품격종합보험'을 출시했다.
해당 상품은 ▲경제활동기와 은퇴 이후를 고려해 보장을 탄력적으로 구성하는 '복층형 구조' ▲납입 완료 시점에 다른 보장으로 전환할 수 있는 '전환형 구조' ▲가입 이후 신규 개발되는 담보를 추가할 수 있는 '중도부가특약 서비스' 등을 도입해 선택 폭을 넓혔다.
특히 전환형 구조는 사망담보의 해약환급금을 활용해 은퇴 이후 필요한 보장으로 전환할 수 있는 제도다. 고객은 가입 시 최대 2개의 전환 패키지를 선택할 수 있으며 보험료 납입 완료 1개월 전 신청 시 별도 심사 없이 전환이 가능하다.
가입 연령은 만 15세부터 최대 90세까지이며 보험기간은 90세 만기와 100세 만기 중 고객이 선택할 수 있다.
현대해상 관계자는 "개인의 생애 주기에 맞춰 보장을 유연하게 설계하는 것이 장기적인 리스크 관리에 중요해지고 있다"며 "현대해상의 '인생의품격종합보험'은 삶의 변화 속에서도 고객의 품격을 함께 지켜나가는 상품"이라고 전했다.
eoyn2@newspim.com