전북도 '체류형 해양관광' 전환…복합 해양경제 거점화 추진

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도가 30일 해양 관광을 체험·체류형으로 전환한다.
- 갯벌 생태교육 프로그램 확대와 국가해양생태공원 지정 추진한다.
- 어촌 체험마을 강화와 크루즈·레저 연계로 해양경제 거점화한다.
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크루즈·레저·항만 연계 관광콘텐츠 고도화 및 해양문화 인프라 확충
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북자치도가 단순 관람 중심의 해양 활용에서 벗어나 체험·체류형 관광으로 구조를 전환하며 해양관광을 넘어 해양경제 확장에 속도를 내고 있다.
전북도는 갯벌 등 해양생태 자원을 기반으로 생태교육과 관광을 결합한 참여형 콘텐츠를 확대한다고 30일 밝혔다.
고창갯벌 세계유산 지역센터 건립과 생태교육 프로그램 운영, 부안 줄포 갯벌 탐방로 조성 등을 통해 관광 기반을 확충하고, 국가해양생태공원 지정도 중장기적으로 추진할 계획이다.
아울러 어업인 참여형 해양쓰레기 수거사업과 '반려해변' 제도 도입으로 민간 중심의 해양환경 관리체계를 구축해 지속가능성을 높인다.
어촌체험휴양마을을 중심으로 체험형 관광도 강화된다. 마을별 특성을 반영한 프로그램과 숙박 기능을 도입해 체류형 관광 기반을 구축하고, 노후시설과 안전장비 정비, 운영 인력 지원 등을 통해 서비스 품질을 개선할 방침이다.
특히 어업 체험 위주에서 벗어나 생태·레저 콘텐츠를 확대해 사계절 운영이 가능한 관광 거점으로 육성한다.
크루즈와 해양레저를 연계한 관광 활성화도 추진된다. 새만금항 신항을 중심으로 서해안 맞춤형 크루즈 코스를 개발하고 체류형 프로그램을 확대하는 한편, 팸투어를 통해 크루즈 유치 기반을 강화한다.
군산 무녀도 복합해양레저단지와 완주 구이 수상레저단지 조성, 해양스포츠대회 및 교육 프로그램 운영을 통해 참여형 레저관광도 확대한다.
이와 함께 격포항~궁항 해상인도교 설치, 고창 명사십리 친수공간 조성 등 해안 경관을 활용한 관광 인프라를 구축하고, 도서지역 여객선 운임 지원과 운항 확대를 통해 섬 관광 접근성도 개선한다.
이를 통해 해양·내수면·도서 관광을 연계한 '유입-체류-소비' 구조를 구축할 계획이다.
해양문화·교육 인프라도 확충된다. 군산 고군산군도 말도 등대를 활용한 해양문화공간 조성과 교육 프로그램 확대가 추진되며, 김제 심포항 일원에는 국립해양도시과학관 건립이 진행 중이다.
해당 사업은 현재 예비타당성조사가 추진되고 있으며, 해양교육과 관광이 결합된 복합 거점으로 조성될 전망이다.
항만 인프라를 기반으로 한 해양경제 거점화도 병행된다. 전북도는 군산항과 새만금항 신항 기능을 강화해 물류와 관광이 결합된 복합 거점으로 육성한다.
새만금항 신항은 올해 하반기 2선석 개장을 목표로 추진 중이며, 배후부지 개발과 민간 투자 유치를 통해 산업·관광 연계 생태계를 구축할 계획이다.
김미정 전북특별자치도 새만금해양수산국장은 "전북의 바다가 체류형 관광 공간으로 전환되고 있다"며 "갯벌과 어촌, 레저, 항만을 연계해 해양경제 확장을 가속화하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com