부산 '롯데캐슬 스카이엘' 총 805가구 공급 진행

AI 핵심 요약beta
- 롯데캐슬 스카이엘이 30일 부산 가야역 인근에 공급을 진행했다.
- 지하4층~지상43층 4개동 805세대로 아파트와 오피스텔을 구성했다.
- 해운금융 인프라 변화와 서면 생활권을 고려해 남향 배치와 커뮤니티를 도입했다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 부산지하철 2호선 가야역 인근에 들어서는 복합주거단지 '롯데캐슬 스카이엘'이 공급을 진행 중이다. 해당 단지는 지하 4층~지상 43층, 4개 동 규모로 조성되며 아파트 전용면적 59~84㎡ 725세대와 오피스텔 전용면적 52~69㎡ 80실 등 총 805세대로 구성된다.
단지는 부산 도심권 내 해양·금융 관련 주요 기관들의 이전 및 설립 추진에 따른 인프라 변화를 고려해 입지를 선정했다. 현재 국내 최대 컨테이너 선사인 HMM의 본사 이전이 최종 절차를 앞두고 있으며, 동남권투자공사 설립 등 해운과 금융이 결합된 산업 생태계 확장이 검토되고 있다. 단지 인근에는 북항 재개발 구역과 문현금융단지, 범천 일대 개발축이 위치해 비즈니스 인프라 활용이 가능하다.
주변 생활 여건으로는 서면 생활권의 롯데백화점, 이마트 트레이더스 등 편의시설이 인접해 있으며 부산시민공원과 서면 학원가 등 교육·녹지 환경이 구축되어 있다. 세대 내부는 남향 위주 배치와 판상형·타워형 혼합 설계를 적용했으며, 드레스룸과 팬트리 등 수납 기능을 포함한 설계를 도입했다. 단지 내 커뮤니티 시설로는 피트니스센터, 골프연습장, 작은도서관 등이 마련될 예정이다.
공급 조건으로는 발코니 확장과 시스템 에어컨, 현관 중문 등을 기본 품목으로 제공하며 롯데그룹 관계사와 연계된 제휴 혜택이 적용된다. 분양 관계자는 "부산 도심권의 산업 인프라 변화와 정주 여건을 고려해 단지를 기획했다"며 "입지 조건과 기본 제공 품목 등 상세 정보를 홍보관에서 확인할 수 있다"고 밝혔다. '롯데캐슬 스카이엘' 홍보관은 단지 내에 위치하며 현재 샘플하우스를 운영 중이다.
ohzin@newspim.com