박완수 경남지사 "국립창원대, 경남 과학기술원으로 전환"

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사가 30일 국립창원대를 경남 과학기술원으로 전환했다.
- 제조업 경쟁력 강화를 위한 SMR·방산·피지컬 AI 특화 허브로 명문화한다.
- 산학 협력 강화와 청년 일자리 트랙 신설로 인재 양성 생태계를 구축한다.
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연구 경쟁력 강화 및 일자리 창출
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 =6·3 지방선거 재선 도전을 선언한 박완수 경남지사가 30일 국립창원대학교의 '경남 과학기술원' 전환을 핵심 인재양성 공약으로 제시했다.
박 지사는 이날 "경남은 제조업 중심 산업 구조에도 불구하고 연구 중심 고등교육기관이 부족하다"며 "경남 인재양성 백년대계를 위해 과학기술원 설립이 필요하다"고 밝혔다.
그는 "과학기술원은 제조업 초격차 경쟁력을 뒷받침할 핵심 거점이 될 것"이라며 "민선 9기 출범 시 초기부터 강력한 추진에 나서겠다"고 말했다.
공약의 핵심은 국립창원대를 SMR(소형모듈원전)·방산·피지컬 AI 특화 허브로 법적 명문화하고, '경남 과학기술원 설립·운영법' 제정을 추진하는 것이다. 이를 위해 지자체·대학·산업계가 참여하는 발전 특별위원회도 구성할 계획이다.
특화 분야로는 경남 주력 산업과 국가 전략산업인 방산, SMR 등 원전, 피지컬 AI를 선정했다. 제조업 기반 지역 산업과의 연계를 통해 기술 경쟁력을 끌어올리겠다는 구상이다.
연구 경쟁력 확보를 위해 성과 기반 누적형 연봉제 도입과 함께 세계적 수준 교수진 유치를 위한 정부·지자체·대학 협력 체계도 마련한다.
산업계 연계도 강화한다. 산업통상자원부의 제조 AI 전환 정책인 M.AX와 연계한 제조기술센터 건립을 추진하고, 기업 수요 기반 산학 공동 연구와 연구비 매칭 지원을 확대할 방침이다.
청년 일자리 대책도 포함됐다. 원전·방산·AI 분야 기업 채용 연계 트랙을 신설하고, 기업 임원이 교육과정 설계에 참여하는 산학 일체형 교육과정 인증제도 도입을 추진한다.
스마트 캠퍼스 타운, AI 특화 창업지원센터, 청년 문화공간 'AI-Valley' 조성 등 캠퍼스 기반 혁신 생태계 구축도 병행한다.
재원은 특별법을 통한 특성화 육성 지원금 확보와 함께 교육부 RISE 사업, 글로컬대학 사업 등과 연계해 국비를 유치할 계획이다. 아울러 혁신 투자 펀드 조성, 기업 출연 기금, 캠퍼스 수익사업 등 자립형 재원 구조도 구축한다.
박 지사는 "경남 과학기술원을 R&D 중심 최고 수준 연구기관으로 육성하겠다"며 "대학과 기업 간 협력 모델 확산 시 인센티브 지원도 강화할 것"이라고 말했다.
한편 국립창원대는 LG전자 연구소를 캠퍼스 내 유치해 HVAC(냉난방공조) 등 AI 기반 데이터센터 핵심 기술 분야 산학협력을 확대하고 있다.
news2349@newspim.com