대전시, '충청권 내-일 이음 프로젝트' 선정..."인재 지역 정착"

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 30일 고용노동부 충청권 성장산업 내-일이음 프로젝트에 최종 선정됐다.
- 총 40억 원 규모의 초광역 협력형 일자리 사업으로 대전시는 10억 원을 투입한다.
- 첨단바이오헬스와 미래모빌리티 분야 인력 부족 해소와 청년 수도권 유출 완화를 목표로 한다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 고용노동부 '충청권 성장산업 내-일(Job&Future)이음 프로젝트' 사업에 최종 선정됐다고 30일 밝혔다.
이번 사업은 충청권 4개 시·도가 공동으로 기획·추진하는 초광역 협력형 일자리 사업이다.
총사업비는 40억 원(국비 32억 원, 지방비 8억 원) 규모이며 이 가운데 대전시는 10억 원(국비 8억 원, 시비 2억 원)을 투입해 사업을 추진한다.
사업은 ▲기업·인재 동반성장 지원▲초광역 취업 연계▲지역 순환 기업·현장 일 경험▲이주·정착 지원 등으로 구성되며 충청권 전반의 일자리 생태계를 하나로 연결하는 데 초점을 맞추고 있다.
이를 통해 첨단바이오헬스와 미래모빌리티 분야의 인력 부족 문제를 해소하고 청년층의 수도권 유출을 완화하는 한편, 충청권 내 인재 순환과 지역 정착을 유도할 계획이다.
박제화 대전시 경제국장은 "이번 사업은 충청권 4개 시·도가 협력해 일자리 문제를 해결하는 초광역 협력의 출발점이라는 점에서 의미가 크다"며 "지자체 간 긴밀한 협력을 바탕으로 사업을 성공적으로 추진해 충청권이 하나의 경제권으로 성장할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com