웨이브, 멜론과 손잡았다…영상·음악 동시 구독 이용권 출시

AI 핵심 요약beta
- 웨이브가 30일 멜론과 손잡고 결합 이용권을 출시했다.
- 광고형 스탠다드와 멜론 스트리밍클럽을 9000원에 제공한다.
- 5월 31일까지 둘째 달 100원 프로모션과 애드온 상품을 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 온라인 동영상 서비스(OTT) 웨이브가 영상과 음악 콘텐츠를 한 번에 구독할 수 있는 결합 이용권을 선보인다고 30일 밝혔다.
웨이브는 이날 오후 1시 카카오엔터테인먼트의 뮤직플랫폼 멜론과 손잡고 결합 이용권 '멜론X웨이브 플레이 패스'를 정식 출시한다.
이번 결합 상품은 한 번의 구독으로 OTT 서비스와 음악 스트리밍을 동시에 이용하고자 하는 고객들에게 더욱 폭넓은 엔터테인먼트 경험을 제공하기 위해 기획됐다.
'웨이브X멜론 플레이 패스'는 웨이브 '광고형 스탠다드' 상품과 멜론의 '모바일 스트리밍클럽'이 결합된 상품이다. 개별 이용 시 합산 금액인 1만3090원보다 약 31% 저렴한 9000원(웹·원스토어 기준, VAT 포함)에 두 서비스를 모두 즐길 수 있다.
본 이용권을 통해 웨이브 고객은 Full HD(1080p) 화질로 최대 2개 기기에서 동시 시청이 가능하다.
또한 최근 화제가 되고 있는 아이유·변우석 주연 드라마 '21세기 대군부인'을 비롯해 서바이벌 예능 '베팅 온 팩트', 그룹 투모로우바이투게더 멤버들의 육아 관찰 예능 'TXT의 육아일기' 등 웨이브의 모든 콘텐츠를 무제한 감상할 수 있다.
이와 함께 멜론이 제공하는 뮤직 채팅 서비스 '뮤직웨이브', 아티스트 독점 콘텐츠 '멜론 스포트라이트', 인디 아티스트 및 명곡 큐레이션 서비스 '트랙제로' 등 차별화된 음악 서비스도 함께 누릴 수 있다.
출시를 기념한 파격적인 프로모션도 진행된다. 오는 5월 31일까지 '웨이브X멜론 플레이 패스'를 첫 결제하는 고객(웹 및 원스토어 결제 한정)은 둘째 달 이용료를 단 100원(VAT 포함)만 지불하면 된다.
양사는 이번 결합 이용권 출시를 시작으로, 기존 웨이브 구독자들이 간편하게 멜론 서비스를 추가할 수 있는 '애드온(Add-on)' 형태의 상품도 조만간 선보일 계획이다. 이를 통해 기존 이용자들의 서비스 접근성을 높이고 혜택을 더욱 강화할 예정이다.
웨이브 관계자는 "국내 최대 뮤직플랫폼 멜론과의 협업을 통해 이용자들에게 음악과 영상을 넘나드는 최상의 엔터테인먼트 환경을 제공하게 됐다"라며 "최상의 이용자 경험 제공을 위해 제휴 서비스를 지속 확대할 것"이라고 전했다.
alice09@newspim.com