'존폐 위기' 케이블TV 업계, 정부 규제 개선 촉구

AI 핵심 요약beta
- 케이블TV 업계가 29일 정부에 규제 개선을 요구했다.
- IPTV·OTT로 고사 위기에 처해 수익 90%를 콘텐츠 대가로 납부한다.
- MSO 사업자 적자 심화와 규제 과다로 산업 붕괴 우려를 제기했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 인터넷TV(IPTV)와 온라인동영상서비스(OTT)로 인해 고사 위기에 처한 케이블TV 업계가 정부를 향해 규제 개선과 형평성 있게 제도를 수정해야 한다고 목소리를 냈다.
29일 한국케이블TV방송협회 SO협의회에 따르면 종합유선방송사업자(SO) 업계는 현재 이용자로부터 얻는 수익의 90% 이상을 프로그램 이용 대가와 콘텐츠 이용 대가로 납부하고 있다.
케이블TV 업계는 IPTV와 OTT에 밀려 고사 위기에 있으며, 갈수록 수익성이 악화되고 있다. 일부 복수종합유선방송사업자(MSO) 사업자들은 2024년부터 적자의 늪에 빠져 있다.
협회는 "매년 프로그램 이용료가 10%씩 오르고 있고, 홈쇼핑 송출 수수료도 큰 폭으로 줄어들고 있다"라며 "2029년까지 현재의 제도가 운영된다면 자본 잠식뿐만 아니라 SO 산업의 붕괴가 이루어지지 않을까라는 생각이 든다"고 강조했다.
협회는 SO 업계가 지나치게 많은 규제로 둘러쌓여져 있다고 호소했다. 협회는 "규제가 결국에는 기업의 성과를 가로막고 있다. 각국의 규제 수준이 높을수록 기업의 성과가 떨어진다"라며 "특히 우리나라의 경우에는 유럽과 비교했을 때 훨씬 더 규제가 많다"고 설명했다.
협회는 "정부는 지금의 규제가 (SO 업계에) 적정한 이윤을 가져다주고 있느냐를 반영해, 협상력의 균형을 맞춰야 한다"고 요구했다.
이어 "제도로서 SO 업계의 이윤을 보장해 주지 못하는 환경에서 적정한 정부의 개입이 필요하다"라며 "20년 전의 규제가 지금까지도 유지되고 있지만, (20년 전과 다르게) 환경이 변했는데 그러한 것들을 감안하지 않고 있다"고 주장했다.
yuniya@newspim.com