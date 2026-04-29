치킨마루, 매운맛 신메뉴 '맵블링' 2종 및 사이드 메뉴 출시

AI 핵심 요약beta
- 치킨마루가 매운맛 신메뉴 '맵블링' 2종과 사이드 '칠리치즈바'를 출시했다.
- '맵블링 양념'과 '맵블링 간장'은 마요라차 소스로 매운맛과 다양한 풍미를 조화시켰다.
- 브랜드는 소비 트렌드를 반영해 메뉴 구성을 강화할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 치킨 브랜드 치킨마루가 매운맛을 구현한 신메뉴 '맵블링' 2종과 사이드 메뉴 '칠리치즈바'를 출시했다. 이번 신제품은 매운맛 제품군에 대한 소비자 선호도를 반영해 기획됐으며, 양념과 간장 두 가지 베이스로 세분화해 선택의 폭을 넓힌 것이 특징이다.
세부 메뉴인 '맵블링 양념'은 매운 양념 소스를 입힌 치킨에 마요라차 소스를 도포해 매운맛과 부드러운 맛의 조화를 의도했다. '맵블링 간장'은 매운 간장 소스를 기본으로 조리한 뒤 마요라차 소스를 얹어 매운맛, 단맛, 짠맛 등 복합적인 풍미를 구현하도록 구성됐다. 함께 출시된 사이드 메뉴 '칠리치즈바'는 칠리 파우더가 포함된 튀김옷 안에 치즈를 채워 넣은 형태로 제조됐으며, 주문 시 맵블링 치킨과 동일한 마요라차 소스가 별도로 제공된다.
치킨마루 측은 이번 신제품 출시를 통해 기존 매운맛 치킨 라인업을 보강하고, 메인 메뉴와 사이드 메뉴를 조합할 수 있는 구성을 강화할 방침이다. 치킨마루 관계자는 "최근의 소비 트렌드를 반영해 매운맛과 소스의 질감을 변주한 메뉴를 기획했다"며 "앞으로도 브랜드 운영 방침에 맞춰 소비자들의 기호 변화를 반영한 메뉴 구성을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.
ohzin@newspim.com