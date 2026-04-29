폴스타, 사업 확장 속 차량당 탄소배출 31% 감축

AI 핵심 요약beta
- 폴스타는 29일 2020년 이후 차량 1대당 온실가스 배출량 31% 감축했다.
- 사업 확장 중 재생에너지 확대와 저탄소 소재 적용으로 탄소발자국 최소화했다.
- 2040년 기후 중립 목표로 폴스타 제로 프로젝트와 미션 제로 하우스 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 스웨덴 프리미엄 전기차 업체 폴스타는 2020년 이후 차량 1대당 온실가스 배출량을 31% 감축했다고 29일 밝혔다. 같은 기간 연간 6만대 이상 판매, 28개 시장 진출, 신규 모델 3종 출시, 생산 거점 3개국 구축 등 사업을 동시에 확장했다.
배터리 생산 및 제조 과정에서 재생에너지 사용을 늘리고 저탄소 소재 적용을 강화한 결과다. 지난해 역사상 가장 낮은 탄소발자국을 기록한 폴스타 4의 판매 증가와 주요 유럽 시장의 재생에너지 보급 확대가 주요 요인이다.
유럽은 폴스타의 최대 시장으로 전체 판매의 75% 이상을 차지한다. 폴스타는 2040년 기후 중립 기업 달성을 목표로 배출 저감을 진행 중이다.
마이클 로쉘러 폴스타 최고경영자(CEO)는 "성장하면서 탄소 배출을 줄이지 않는다면 줄이지 않기로 선택한 것과 다름없다"며 "전동화는 낮은 유지비, 낮은 탄소 배출, 고객 안심이라는 분명한 가치를 제공한다"고 말했다.
폴스타는 2035년까지 탄소 상쇄 없이 기후 중립 자동차를 구현하는 '폴스타 제로 프로젝트'를 추진 중이다. 초기 목표였던 2030년에서 과제의 규모와 복잡성을 반영해 2035년으로 조정했다.
예테보리의 '미션 제로 하우스'에서는 산업계와 학계가 협력해 소재, 제품, 공정에서의 탄소 배출 제거 연구를 진행하고 있다. 초저탄소 철강 대규모 파일럿, 배터리 소재 연구, 바이오 기반 섬유 대체제 개발, 이산화탄소를 새로운 소재로 전환하는 기술 개발 등을 추진 중이다.
2025년 공식 출범한 미션 제로 하우스는 5년간 약 1억 스웨덴 크로나 규모의 연구 자금을 확보했으며, 스웨덴 5개 대학과 6개 기업이 참여하고 있다.
y2kid@newspim.com