정인화 민주당 광양시장 후보 "주민 이익공유 태양광" 공약

협동조합·채권형 투자 결합…'시민이 투자하고 수익 나눈다'

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 더불어민주당 정인화 전남 광양시장 후보가 태양광 발전 수익을 기업이 아닌 시민에게 환원하는 '주민 이익공유 태양광 발전 사업'을 핵심 공약으로 제시했다.

정인화 후보는 "공영주차장과 시유지 등 유휴 공공부지를 활용해 시작하고, 이를 농촌 마을까지 확대하는 주민참여형 태양광 발전 사업을 추진하겠다"며 "설비 확충 중심에서 벗어나 발전 수익의 흐름을 지역 내로 돌려 에너지 소득이 순환하는 구조를 구축하겠다"고 29일 밝혔다.

더불어민주당 정인화 광양시장 후보 [뉴스핌DB]

이어 "공영주차장 상부와 도심 유휴부지에 태양광 설비를 설치해 주민이 직접 참여하는 발전소를 조성하고, 여기서 발생한 수익을 시민에게 환원하는 체계를 마련하겠다"고 설명했다.

신안군이 조례를 통해 재생에너지 개발이익의 일부를 주민에게 배분하는 '햇빛연금' 모델 처럼 지방정부 주도의 제도 설계를 통해 주민 참여와 이익공유를 제도화하겠다는 구상도 밝혔다.

정 후보는 주민 협동조합 또는 민간과의 공동 참여 방식을 도입해 협동조합 지분 참여나 채권형 상품으로 사업 재원을 마련하고, 공공부지 활용으로 초기 투자 부담을 낮추겠다는 계획이다. 아울러 매년 발전 수익 일부를 주민 개인 소득과 마을 기금으로 환원하는 안정적인 에너지 소득 구조를 만들겠다고 강조했다.

후보측은 "이번 공약이 이재명 정부의 기본사회·분산형 에너지·지역 자립 및 햇빛소득 정책과 맞물려 지역 재생에너지 생산과 주민 참여형 수익 구조 확대를 뒷받침하며, 중앙정부 기조와 부합해 국비 확보와 제도 연계 가능성이 높은 모델"로 확신했다.

정 후보는 이번 구상에 대해 "단순한 에너지 정책을 넘어 시민 소득을 창출하는 구조 전환"이라며 "발전 수익의 외부 유출을 막고 공영주차장과 시유지, 농촌 마을까지 참여하는 태양광 모델로 시민에게 직접 이익이 돌아가는 에너지 복지를 완성하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com